失聯移工開起美髮店 查緝人員上門顧客驚

移民署南區事務大隊台南市專勤隊今天宣布查獲1名女性失聯移工「阿和」，發現原本擔任監護工的阿和開起美髮店，顧客看到查緝人員上門，才發現巧手美髮師竟是失聯移工。

台南市專勤隊副隊長黃濬清表示，專勤隊日前接獲情資指出，在台南市永康區一處鄰近工業區的鐵皮屋常有外籍移工頻繁出入，經專勤隊人員會同台南市政府勞工局前往稽查，發現店裡正在幫顧客整燙頭髮的美髮師竟是失聯移工。

黃濬清表示，經初步清查後發現，這名越南籍的女性失聯移工「阿和」曾於民國106年到台南擔任監護工，期滿返國後，再次申請來台工作。但抵達台灣後，並未依約與前往接機的台灣仲介公司人員聯絡，之後就不知去向。

他說，阿和因曾在越南學習過美髮技術，於是與同樣來自越南的男友在永康區承租1處貨櫃鐵皮屋，約半年前開始公然經營起美髮店。因染、燙收費比照市價行情，「阿和」的技術也不錯，加上鄰近工業區，吸引不少移工上門光顧，每到例假日生意興隆。

黃濬清指出，專勤隊人員上門查緝時，「阿和」正幫1名女性顧客做燙髮前處理，顧客表示，是透過朋友介紹而來，只知道「阿和」的技術很好，但沒想到巧手美髮師竟是失聯移工。阿和經帶回專勤隊接受訊問後，依法解送至高雄收容所收容，等待後續驅逐出國。