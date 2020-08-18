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懷念母親大愛 台南企業家捐救護車回饋社會

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
上億保險經紀人公司捐贈一輛救護車，給台南市南化偏遠地區使用。記者黃宣翰／翻攝
上億保險經紀人公司捐贈一輛救護車，給台南市南化偏遠地區使用。記者黃宣翰／翻攝

上億保險經紀人公司及股東稅承國、陳麗美賢伉儷，為回饋社會，捐贈一輛救護車給南化地區使用，今天上午9點多在台南市消防局舉行捐贈儀式， 由公司董事長葉鶯敏、營運長馬世民代表捐贈，市長黃偉哲代表接受捐贈，黃市長希望該輛救護車的啟用，能帶給市民最佳的緊急救護服務品質。

葉鶯敏表示，上億公司於1998年成立，總部設在台南，台北、高雄都有服務據點，提供企業團險、個人壽險及產險服務，目前員工數100餘人，服務客戶人數已逾30萬人。

捐贈人公司股東稅承國、陳麗美賢伉儷早在95年期間，感念母親稅張玉嬌女士的養育恩德，當時節省慈母喪葬費用，以母親的名義捐贈救護車1輛「稅張玉嬌1號」給東區東門消防分隊，同時在縣市合併後，2012年捐贈價值138萬元小型細水霧消防車外，並持續的遵循母親的遺願，2014年7月再次以母親的名字來為救護車命名捐贈「稅張玉嬌2號」。

稅承國、陳麗美聽聞南化偏遠地區，救護資源缺乏以及南化區的救護車輛已逾年限急迫需要汰換，立即情商上億保險經紀人公司共同集資再捐贈救護車1輛「稅張玉嬌3號」，強化偏遠地區救護能量，提升南化地區緊急救護的醫療資源，同時也報答自己母親的恩德，繼續發揮大愛來回饋社會。

救護車 保險 縣市合併

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