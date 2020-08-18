台中望高寮成「翹孤輪」熱點？警方：五、六重點查緝

台中市警局交通大隊長林沐弘15日在全國廣播的節目中，提到台中市府已將南屯區望高寮建成成一處美麗的景點，但過去也有媒體報導，該位置變成青少年聚集，製造機車「翹孤輪」、製造噪音的場所，所以台中市交通大隊已列為重點取締勤務，每周五、六都執行取締專案，截至目前為止，都未在傳出有青少年聚集製造噪音、危險駕駛的狀況。

台中市交通大隊長林沐弘在15日全國廣播公司「晚安一六八」的節目中分享，交大將針對台市聯外道路實施擴大路檢取締酒駕勤務，提醒所有市民不要酒後開車。

林沐弘也提到，市政已將望高寮興建成為非常漂亮的賞夜景點，但先前偶爾發生青少年「翹孤輪」及製造噪音的危險駕駛行為，破壞美好的景色，因此市警局每周五、六日等重點期間實施淨化交通，取締酒駕、危險駕車、噪音及改裝車輛（靜城專案），及防止青少年聚眾鬥毆等專案勤務，迄今未發生青少年危險駕駛等情。

林沐弘強調，望高寮是單純來看浪漫夜景，不要想耍帥、耍快，危及用路人安全，將付出重罰代價。

林沐弘在節目中也提到長者過馬路行的安全，他舉例，有些路口的綠燈秒數不足，有些路幅較寬的道路，綠燈秒數卻只給40秒，連年輕人都得快步通過，老人家就可能被困在路中央，這種情形我們會通報反映給市府交通局，作交通工程合理化改善，調整行人通行秒數，使長者能以安全且安心地通過路口。