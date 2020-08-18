快訊

懷胎7月孕婦騎機車擦撞吊車 後載2歲女兒捲車底慘死

鬼月玩水會被抓交替？水域安全責任在人不在鬼

台中望高寮成「翹孤輪」熱點？警方：五、六重點查緝

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局交通大隊長林沐弘15日在全國廣播的節目中，提到台中市府已將南屯區望高寮建成成一處美麗的景點，但過去也有媒體報導，該位置變成青少年聚集，製造機車「翹孤輪」、製造噪音的場所，所以台中市交通大隊已列為重點取締勤務，每周五、六都執行取締專案，截至目前為止，都未在傳出有青少年聚集製造噪音、危險駕駛的狀況。

台中市交通大隊長林沐弘在15日全國廣播公司「晚安一六八」的節目中分享，交大將針對台市聯外道路實施擴大路檢取締酒駕勤務，提醒所有市民不要酒後開車。

林沐弘也提到，市政已將望高寮興建成為非常漂亮的賞夜景點，但先前偶爾發生青少年「翹孤輪」及製造噪音的危險駕駛行為，破壞美好的景色，因此市警局每周五、六日等重點期間實施淨化交通，取締酒駕、危險駕車、噪音及改裝車輛（靜城專案），及防止青少年聚眾鬥毆等專案勤務，迄今未發生青少年危險駕駛等情。

林沐弘強調，望高寮是單純來看浪漫夜景，不要想耍帥、耍快，危及用路人安全，將付出重罰代價。

林沐弘在節目中也提到長者過馬路行的安全，他舉例，有些路口的綠燈秒數不足，有些路幅較寬的道路，綠燈秒數卻只給40秒，連年輕人都得快步通過，老人家就可能被困在路中央，這種情形我們會通報反映給市府交通局，作交通工程合理化改善，調整行人通行秒數，使長者能以安全且安心地通過路口。

林沐弘指出，暑假來臨青少年無照駕駛及涉入危險駕車機會相對增加，呼籲家長多關心家中學齡子女生活作息，安排參加有益身心活動；並宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生。 

台中市警局交通大隊長林沐弘15日在全國廣播的節目分享交通觀念，以及最近交大執行的重點項目。圖／台中市交通大隊提供
台中市警局交通大隊長林沐弘15日在全國廣播的節目分享交通觀念，以及最近交大執行的重點項目。圖／台中市交通大隊提供

噪音

延伸閱讀

同時取締噪音及超速 平鎮警新式科技執法系統上路

改裝汽機車別想逃！　「聲音照相」全台十月上路，太吵直接罰！

噪音照相環署將修法 地方樂見

環保署將修法推噪音照相科技執法 桃園環保局樂見其成

相關新聞

採標本失聯第5天！高雄消防陸空合力搜救屏科大研究生

屏東科技大學研究所朱姓應屆畢業生進入高雄桃源山區採集標本失聯多日，家人著急不已。高雄市消防局表示，連續2天申請直升機加入...

考上醫科卻遭逢車禍大劫 「村落之光」楊一杰快醒來！

台南一中學生楊振杰日前指考放榜，考上長庚中醫系，是高雄家鄉村落裡第一個考上醫科的孩子，沒想到上周六與同學騎車出遊，天雨路...

千人洞登山客驚魂 迷途3人凌晨2時許下山

台南市51歲蘇姓男子與太太50歲陳姓女子、52歲周姓男子，昨天下午6時許到嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區旅遊，不慎迷路...

墾丁潛水打魚抓不完 墾管處籲請餐廳拒買「打洞魚」

墾丁國家公園珊瑚礁魚類是海洋生態重要一環，官方大力宣導和取締潛水打魚，還是有人甘冒風險；海巡署南部分署第6岸巡隊昨天凌晨...

影／直送海上急病移工 空勤總隊直升機降落童醫院頂樓

童綜合醫院和空勤總隊合作無間，搶救在海上急病移工，直升機載到童醫院頂樓停機坪，病患立刻送下樓急救，移工目前已恢復出院。

國際包裹卡關要先匯款20萬元 女子險遭詐騙

50歲洪姓女子接獲外籍網友訊息，表示要寄送包裹給她請她收受國際包裹，但需洪女先行匯款5280歐元，約新台幣20萬元到指定...

影／開租賃車左搖右晃 台中警查獲通緝犯

台中市第六警分局市政所今天凌晨4時許巡邏時，在西屯區福星巷附近，發現一輛白色租賃車左搖右晃，巡邏警員前往盤查，轎車駕駛假...

台中疑母子爆發口角 不肖子持刀刺傷母腿部

台中市豐原市區今天上午８時許發生一起子刺傷母案件，20多歲男子疑似與母親爆發口角，竟持刀刺傷母親腿部，母親腿部受傷送醫治...

高雄酒店衝突1人送醫 多人聚院外對警叫囂2人被捕

莊姓男子與郭姓男子今天凌晨與朋友在酒店喝酒，卻在包廂內起衝突，莊姓男子疑遭破裂的酒杯割傷手，經朋友送醫，不料朋友到高雄市...

植物醫學系訓練求生本領不差 找水、保暖存活機會大

屏東科技大學植物醫學系研究所應屆碩士畢業生朱清麟13日到高雄桃源區溪南山採集植物及昆蟲，在山區迷途失去音訊，救難人員連日...

高屏橋機車違規騎上汽車道 取締4天破百人遭罰

高屏大橋為往返高屏地區的要道，任何機車騎士無論駛入或駛離高屏橋，皆須行經涵洞停等紅燈，但近期，不少騎士為貪圖便利，未依用...

登千人洞 深夜找到失蹤3人

台南市四十三人組成的登山團，昨天一早前往嘉義縣阿里山豐山村石鼓盤風景區旅遊，下午三點半在登山口準備收隊返程時，有三名成員...

熱門新聞

影／大媽公務員上班熱舞 午休翹腳上桌躺睡送考績會

阿里山千人洞再傳3山友失聯 救難人員漏夜搜尋救人

明德外役監獄受刑人連三榮脫逃 刑事局公布長相

康友案 北檢聲押禁見炒股作手、2會計師30萬元交保

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

疫苗大廠康友爆孫公司財報不實 北檢今搜索約談會計師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。