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影／開租賃車左搖右晃 台中警查獲通緝犯
台中市第六警分局市政所今天凌晨4時許巡邏時，在西屯區福星巷附近，發現一輛白色租賃車左搖右晃，巡邏警員前往盤查，轎車駕駛假意配合，卻謊報他人身分，經警員查證後識破，駕駛欲拒捕逃回車內，警方以強制力控制後，帶回派出所，經查證，該名涉案男子姓高，已被台中地檢署發布槍砲、詐欺通緝，今將依法送辦，並解送台中地檢署歸案。
台中市第六警分局市政所警員在今天凌晨4時許執行深夜執行緝毒專案，在西屯區福星路與526巷口，發現一輛白色租賃駕駛行車飄移，警員前往盤查，車內高姓男子（29歲）下車後謊報身分，警員識破後，要將他帶回派出所，但他一度拒捕欲逃回車內，警員通報其他警力支援，並利用辣椒水制伏高。
高姓男子被帶回派出所後，查出已被台中地檢署發布槍砲、詐欺通緝，另外高謊報他人身分，是否涉嫌其他偽造文書案件，警方仍後續清查。
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