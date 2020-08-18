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高雄酒店衝突1人送醫 多人聚院外對警叫囂2人被捕
莊姓男子與郭姓男子今天凌晨與朋友在酒店喝酒，卻在包廂內起衝突，莊姓男子疑遭破裂的酒杯割傷手，經朋友送醫，不料朋友到高雄市大同醫院探望他，因多人聚集醫院叫罵，警方快打部隊趕到醫院，莊的2名朋友反對員警罵髒話，遭警方逮捕，依妨害公務罪嫌移送法辦。
據了解，今天凌晨3點多，莊姓、郭姓2男子與另4名朋友，在高雄市三民區河北二路某酒店喝酒，席間，莊、郭2人疑為了敬酒起衝突，雙方打大出手，莊姓男子才遭破裂的玻璃杯割傷手，朋友將莊、郭2人送往大同醫院治療。高雄市警三民一分局員警據報到場，已不見滋事者。
直到4時35分，高雄市警方據報大同醫院急診室外有許多人聚集叫罵，新興警分局接報，出動快打部隊到場了解，得悉道莊、郭在三民區酒店包廂發生衝突，要深入了解，卻遭咆哮。
據悉，前往醫院探望朋友的多名男女當中，盧姓（38歲）、王姓（20歲）遇警方盤查，情緒激動，涉嫌對員警大聲咆哮並辱罵三字經，員警立即將2人壓制在地，其他朋友不滿警方強制作為，拿手機對員警錄影，稱要「蒐證」後來全被警方帶回派出所，詢問後，警方依妨害公務罪嫌，將盧、王2人移送法辦。
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