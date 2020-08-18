植物醫學系訓練求生本領不差 找水、保暖存活機會大

屏東科技大學植物醫學系研究所應屆碩士畢業生朱清麟13日到高雄桃源區溪南山採集植物及昆蟲，在山區迷途失去音訊，救難人員連日在山區地毯式搜救，直升機也連飛多日急找人，朱清麟的姊姊在網路公布尋人資訊，親友、師長、同學都在期盼好消息。

高雄市消防局第六大隊中隊長成柏弘說，山區迷途要提高生存機率包含環境及心理兩大因素，環境因素是一定要喝水、做好保暖，這幾天山區有雨，應該能以溪水、雨水補充水分。入夜後注意保暖，可找樹洞當遮蔽，多少能遮風擋雨，避免身體失溫。心理因素就是要鎮定，保持正向態度與求生意志，等待搜救人員出現。

成柏弘說，朱姓學生曾到溪南山多回，對山區環境有一定熟悉度，植物醫學系學生有學習植物知識，能判斷哪些植物可食，求生本領優於一般人，若朱姓學生沒有受傷，兼顧環境及心理兩大要素，平安生還機率仍相當高。

據了解，老家在台中的朱姓學生13日從屏東出發，獨自上山採集植物和昆蟲，他將機車停在登山口停車空間，他計畫當晚8點與學弟會合，因此推測朱姓學生身上只有背包、十字鎬等輕裝工具，食物也有限。和朱有約的學弟苦等整晚不見朱返回，14日向高雄市消防局報案。

位在高雄市桃源區的溪南山海拔約2650公尺，算是頗有挑戰性的中級山，成柏弘說，朱姓學生入山目的是抓昆蟲等，可能選擇人煙少的路經，不是走在一般山友會走的路線，確實增加搜救難度，目前地面搜救與直升機搜尋並進，救人分秒必爭，盼任務能圓滿，期待朱姓學生歷劫歸來。