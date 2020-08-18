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高屏橋機車違規騎上汽車道 取締4天破百人遭罰
高屏大橋為往返高屏地區的要道，任何機車騎士無論駛入或駛離高屏橋，皆須行經涵洞停等紅燈，但近期，不少騎士為貪圖便利，未依用路規則，直接騎上汽車道，有鑑於事故提升，警方本月加強取締，截至今天，已取締超過百名違規騎士。
根據警方統計，今年1至7月，機車騎車往返高屏橋時，未下涵洞停等紅綠燈導致車禍事故發生已超過29餘件，其中又以通勤時段最多。
有鑑於此，屏東縣警察局為防制交通事故，及用路人行車安全，自8月8日起規畫交通隊及屏東警分局員警於該路段加強取締。
屏東警方自8月8日起展開取締至今，已取締117件，機車騎士違規行駛汽車道的違規案件。
警方指出，普通重型機車以下車輛如違規行駛畫設有禁行機車的車道，將會以違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第13款開罰，處6百元以上1800元以下的罰鍰。
屏東縣政府警察局長李文章表示，警察執法的首要考量是期望路人安全，同時也呼籲民眾，依道路標誌標線行駛，遵守交通規則，以維護自身安全。
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