採標本失聯第5天！高雄消防陸空合力搜救屏科大研究生

屏東科技大學研究所朱姓應屆畢業生進入高雄桃源山區採集標本失聯多日，家人著急不已。高雄市消防局表示，連續2天申請直升機加入搜救，一直沒有發現朱姓男子，今天人員兵分四路持續搜救，搜救重點放在溪南山前峰西側。

屏科大植物醫學研究所畢業的朱姓男子8月13與學弟上山採集植物標本，單獨前往桃源石山林道附近活動，兩人原本約定當天晚上在特有生物中心會合，但學弟苦等整晚不見朱返回，隔日（14日）向高市消防局通報協尋。

接獲報案後，高市消防局陸空合力協尋，地面搜救人員從桃源藤枝上山，另在16日與17日各申請一架次直升機空中協尋都沒有下落，目前家人在藤枝山區著急等待，期盼傳出好消息。