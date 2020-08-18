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採標本失聯第5天！高雄消防陸空合力搜救屏科大研究生

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

屏東科技大學研究所朱姓應屆畢業生進入高雄桃源山區採集標本失聯多日，家人著急不已。高雄市消防局表示，連續2天申請直升機加入搜救，一直沒有發現朱姓男子，今天人員兵分四路持續搜救，搜救重點放在溪南山前峰西側。

屏科大植物醫學研究所畢業的朱姓男子8月13與學弟上山採集植物標本，單獨前往桃源石山林道附近活動，兩人原本約定當天晚上在特有生物中心會合，但學弟苦等整晚不見朱返回，隔日（14日）向高市消防局通報協尋。

接獲報案後，高市消防局陸空合力協尋，地面搜救人員從桃源藤枝上山，另在16日與17日各申請一架次直升機空中協尋都沒有下落，目前家人在藤枝山區著急等待，期盼傳出好消息。

消防局六大隊表示，搜救人員連日駐守山區，前2天已經搜查過石山秀湖、特有生物中心附近林道，另在石洞附近山區也沒有發現蹤跡，透過直升機空拍發現，溪南山附近山區林木茂密，從空中不易發現失聯者蹤跡，所以今天17名地面搜救人員分成4組，主要轉往溪南山前峰西側繼續搜救。

山區天氣多變，山搜人員就地紮營休憩。記者徐白櫻／翻攝
山區天氣多變，山搜人員就地紮營休憩。記者徐白櫻／翻攝
高雄桃源山區林木茂密，山徑陡峭難行，救難人員持續在林間找尋失聯者。記者徐白櫻／翻攝
高雄桃源山區林木茂密，山徑陡峭難行，救難人員持續在林間找尋失聯者。記者徐白櫻／翻攝
屏科大朱姓研究上山採集標本失聯，高市消防局人員持續搜救中。記者徐白櫻／翻攝
屏科大朱姓研究上山採集標本失聯，高市消防局人員持續搜救中。記者徐白櫻／翻攝

直升機 屏東 空拍 屏科大

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