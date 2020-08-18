千人洞登山客驚魂 凌晨2時許下山

台南市51歲蘇姓男子與太太50歲陳姓女子、52歲周姓男子，昨天下午6時許到嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區旅遊，不慎迷路跟丟同行的隊伍，眼看太陽逐漸下山，手邊又沒有照明設備，原打算在千人洞過夜，幸好豐山社區巡守隊員及山地義警於晚間10時許找到他們，今天凌晨2時許抵達登山口順利下山。

蘇男等人被發現時意識清楚，沒有外傷也沒有失溫等情況，他們表示，一開始發現迷路有點緊張，千人洞附近訊號不好，無法打電話報平安，看著天色漸黑又不敢下山，只好先回千人洞暫時休息。

台南市43人登山團昨天原本分成2隊人馬各自探訪石夢谷風景區與千人洞，原定下午3點半要在登山口會合，但點人數時發現千人洞組少了蘇男3人，6時許向嘉義縣消防局尋求協助。

消防局先就近請豐山社區巡守隊及義警上山沿線搜索，並派遣奮起湖等消防分隊員與登山團2名成員上山搜尋，留3名團員在登山口與豐山村長陳建富等候消息，其餘成員則先下山。