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千人洞登山客驚魂 凌晨2時許下山
台南市51歲蘇姓男子與太太50歲陳姓女子、52歲周姓男子，昨天下午6時許到嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區旅遊，不慎迷路跟丟同行的隊伍，眼看太陽逐漸下山，手邊又沒有照明設備，原打算在千人洞過夜，幸好豐山社區巡守隊員及山地義警於晚間10時許找到他們，今天凌晨2時許抵達登山口順利下山。
蘇男等人被發現時意識清楚，沒有外傷也沒有失溫等情況，他們表示，一開始發現迷路有點緊張，千人洞附近訊號不好，無法打電話報平安，看著天色漸黑又不敢下山，只好先回千人洞暫時休息。
台南市43人登山團昨天原本分成2隊人馬各自探訪石夢谷風景區與千人洞，原定下午3點半要在登山口會合，但點人數時發現千人洞組少了蘇男3人，6時許向嘉義縣消防局尋求協助。
消防局先就近請豐山社區巡守隊及義警上山沿線搜索，並派遣奮起湖等消防分隊員與登山團2名成員上山搜尋，留3名團員在登山口與豐山村長陳建富等候消息，其餘成員則先下山。
陳建富表示，豐山社區巡守隊員黃俊龍、王封順與鄒峰銘晚間7時許率先上山，8點30分左右已抵達仙樹抱石，但沒有尋獲走失山友，後來往千人洞找尋，消防局救援人員則於晚上8點多抵達登山口，兩組搜救隊漏夜展開救援行動，晚間10時許於千人洞尋獲蘇男3人，11時許接觸到消防人員，一起帶領下山。
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