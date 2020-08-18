阿里山豐山村千人洞3山友失聯 已平安尋獲

中央社 / 嘉義縣18日電

台南市40餘名山友昨天前往嘉義阿里山鄉豐山村千人洞登山，直到昨晚有3名山友失聯，當地社區巡守隊、消防局救援人員陸續上山救援，直到昨天深夜平安尋獲3人。

嘉義縣消防局表示，救援人員於昨天深夜11時33分回報接觸3名失聯的2男、1女山友，3人平安未受傷，正協助帶下山。

救援人員於千人洞找到失聯的3名山友，3人因行程落後，加上天色昏暗，身上沒有照明設備，深怕摸黑下山發生危險，便預計待在千人洞過夜，今天一早下山，因手機沒有訊號，無法及時報平安。

嘉義縣消防局於昨天晚上6時接獲報案，有3名來自台南的山友攀登阿里山鄉豐山村千人洞景點時失聯，豐山社區巡守隊員率先上山搜救，奮起湖、番路等消防分隊救援人員也陸續趕往現場展開搜救。

消防局指出，來自台南的登山社團有40餘人，昨天上午搭遊覽車前往阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，分成2支隊伍，分別前往石夢谷風景區、知名景點千人洞，不過，預計昨天下午3時30分回到登山口集合，結果石夢谷山友到齊，千人洞則少了2男、1女山友。

其他山友一直等到昨晚6時左右，仍不見3名山友回來，便向嘉義縣消防局求援，當地的豐山社區巡守隊就近支援，先前往搜救，消防局救援人員也陸續上山救援。

山友 嘉義 阿里山

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