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12萬現金不見 5人遭警脫衣搜身

聯合報 / 記者徐白櫻林伯驊／高雄報導

高雄市一對新人在婚宴上發現遺失準備支付婚宴的現金，警方獲報到場處理。 圖／取自臉書「爆怨公社」
高雄市一對新人在婚宴上發現遺失準備支付婚宴的現金，警方獲報到場處理。 圖／取自臉書「爆怨公社」

一對新人十六日晚上在高雄市湖內區一間餐廳宴客，新娘休息室失竊十二萬五千元，員警鎖定五人調查，要求當事人脫衣服接受檢查，事後卻未找到贓款，一名被搜身新娘秘書友人上網質疑警方執法過當。

警方說，當時依據性別不同，一對一至隱密房間檢查人身及隨身物品，三位女性自願脫去外衣，身上有穿內衣褲， 都經過當事人同意，否認執法過當。

曾任高雄地檢署襄閱的律師葛光輝認為，刑事訴訟法規定，當事人自願接受搜索、甚至同意脫光衣服，警方確實無違法；只是失竊現金體積不算小，為了搜找有無藏在身上而「脫光光」，有無必要性？執法尺度有討論空間。

葛光輝說，假使當事人不同意搜索，警方就必須持搜索票，否則要執行拘提犯嫌時才能逕行搜索，或符合刑事訴訟法一三一條緊急情況，先搜索三日內補陳報法院。

謝姓新婚夫婦報案說，喜宴當晚放置在新娘休息室現金十二萬五千元失竊，員警到場調閱監視器，認為當時只有五人出入，分別為新郎、新娘、新娘秘書、新秘助理及新郎舅舅；五人同意接受檢查，最後沒有找到失竊的錢。

但接受調查五人中，新娘秘書與助理對搜身過程感到不舒服，透過友人網路爆料，指到場警察要求他們脫掉身上衣物、鞋子與內衣褲，搜身查錢包是警方職責所在，但全身「脫光光」無法令人接受，又非持有毒品遭搜身，質疑警方作法。

新郎同時接受警方搜身，他說沒全身脫光光 ，警方要求他把衣服拉起來看，他自願將上衣、褲子與鞋子脫下來排除嫌疑，不知道其他人情況。

警方說，五人皆同意警方檢查，男性由男警檢查，女性由女警一對一帶至隱密房間檢查，檢查時關閉秘錄器，當事人同意主動脫去衣物；強調沒要求當事人必須全身脫光，三位女性主動脫去外衣，身上剩內衣褲，接受檢查時沒有反對。

新娘秘書 竊盜 警察

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