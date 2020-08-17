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阿里山千人洞迷途3人 深夜被救難人員尋獲
台南市43人登山團，今天一早前往嘉義縣阿里山豐山村石鼓盤風景區旅遊，下午三點半收隊返程時，有2男1女共3名成員迷路失聯，豐山社區巡守隊3名隊員獲悉，晚間7時許上山搜索，晚間10時許終於在千人洞找到人，3人意識清楚沒有外傷，往山下移動中。
由43人組成的登山團，今天一早搭遊覽車抵達嘉義縣阿里山鄉豐山村，兵分兩路各自探訪石夢谷風景區與千人洞，原定下午3點半兩支隊伍要在登山口會合，石夢谷風景區那支隊伍33人全員到齊，但千人洞10人卻少了3人。
豐山村長陳建富於臉書分享豐山社區巡守隊員黃俊龍、王封順與鄒峰銘上山的消息，8點30分左右時3人已抵達仙樹抱石，但沒有尋獲走失山友，往千人洞找尋，消防局救援人員晚上8點多抵達登山口隨即上山，漏夜展開救援行動，幸好3個小時後順利尋獲。
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