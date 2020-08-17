影／少婦凌晨抱嬰兒獨行 警勸說載送她回家被嫌雞婆

30多歲王姓女子抱著出生1個多月的嬰兒，凌晨獨自走在北海岸台2線公路。員警表示可送她回家，但她不領情。員警擔心出狀況，只能開巡邏車一路跟隨，途中不斷勸說被嫌「雞婆」，後來覺得累及考量嬰兒安全，才同意坐上巡邏車，讓員警護送回家。

新北市金山警分局今晚表示，崁腳派出所所長林健新與萬里分駐所警員廖乾智，14日凌晨1時多執行聯合巡邏勤務，駕駛巡邏車經過台2線核二廠大門口附近路段，看見王女一個人在路上行走，懷中還抱著一個嬰兒。

員警覺得女子深夜在路上獨行必有原因，出面詢問是否需要協助。王女回應自己沒事，拒絕員警好意，她只是要走路回家，不需要警方協助。

王女雖拒絕好意，但員警擔心王女抱著幼兒深夜獨行不妥，為免發生意外，只能駕駛巡邏警車慢速跟隨、警戒。

王女見警車一直跟在旁邊，還一度「碎碎唸」，說警察怎麼這麼雞婆。員警則是邊跟邊勸說，要王女不為自己著想，也要為嬰兒著想，半夜在路上吹風對嬰兒不好。