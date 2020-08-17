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阿里山千人洞再傳3山友失聯 救難人員漏夜搜尋救人

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阿里山千人洞再傳3山友失聯 救難人員漏夜搜尋救人

聯合報 / 記者李承穎陳玫伶／嘉義即時報導

資深救難人員許銘宏表示，千人洞當天往返有點難度，但還不至於落後太久。圖／許銘宏提供
資深救難人員許銘宏表示，千人洞當天往返有點難度，但還不至於落後太久。圖／許銘宏提供
由43人組成的登山團，今天一早搭遊覽車抵達嘉義縣阿里山鄉豐山村，兵分兩路，各自探訪石夢谷風景區與千人洞，原定下午3點半兩支隊伍要在登山口會合，但石夢谷風景區那支隊伍33人全員到齊，但千人洞10人卻少了3人。救難人員憂心「千人洞」失聯3人迷失至水漾森林方向，憂心今晚難找到人。 

阿里山路線的「千人洞」屬於阿里山鄒族領地，一直以來帶著神秘色彩，詭異事件頻傳，最知名案件即是紐西蘭青年魯本來台探訪千人洞未歸 ，魯本父親千里迢迢來台尋子，結果在當地人曾在千人洞附近找到印有紐西蘭圖案的衣褲，屍體殘骸掉出驗DNA竟非魯本，迄今22年魯本仍不知去向。日據時代千人洞住家曾遭原民部落屠村，當地人都不太敢在千人洞周遭停留。

豐山社區巡守隊獲悉3人失聯，就近支援上山找人，消防局救援人員則於晚上8點多抵達豐山隨即上山，漏夜展開救援行動。

資深救難人員許銘宏表示，千人洞當天往返有點難度，但還不至於落後太久。圖／許銘宏提供
資深救難人員許銘宏表示，千人洞當天往返有點難度，但還不至於落後太久。圖／許銘宏提供
嘉義縣豐山村社區巡守隊3名隊員漏夜上山尋找走失的3名山友。圖／陳建富提供
嘉義縣豐山村社區巡守隊3名隊員漏夜上山尋找走失的3名山友。圖／陳建富提供

阿里山 紐西蘭 鄒族

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