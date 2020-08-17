阿里山千人洞再傳3山友失聯 救難人員漏夜搜尋救人

資深救難人員許銘宏表示，千人洞當天往返有點難度，但還不至於落後太久。圖／許銘宏提供 由43人組成的登山團，今天一早搭遊覽車抵達嘉義縣阿里山鄉豐山村，兵分兩路，各自探訪石夢谷風景區與千人洞，原定下午3點半兩支隊伍要在登山口會合，但石夢谷風景區那支隊伍33人全員到齊，但千人洞10人卻少了3人。救難人員憂心「千人洞」失聯3人迷失至水漾森林方向，憂心今晚難找到人。

阿里山路線的「千人洞」屬於阿里山鄒族領地，一直以來帶著神秘色彩，詭異事件頻傳，最知名案件即是紐西蘭青年魯本來台探訪千人洞未歸 ，魯本父親千里迢迢來台尋子，結果在當地人曾在千人洞附近找到印有紐西蘭圖案的衣褲，屍體殘骸掉出驗DNA竟非魯本，迄今22年魯本仍不知去向。日據時代千人洞住家曾遭原民部落屠村，當地人都不太敢在千人洞周遭停留。