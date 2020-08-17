聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿里山千人洞再傳3山友失聯 救難人員漏夜搜尋救人
由43人組成的登山團，今天一早搭遊覽車抵達嘉義縣阿里山鄉豐山村，兵分兩路，各自探訪石夢谷風景區與千人洞，原定下午3點半兩支隊伍要在登山口會合，但石夢谷風景區那支隊伍33人全員到齊，但千人洞10人卻少了3人。救難人員憂心「千人洞」失聯3人迷失至水漾森林方向，憂心今晚難找到人。
阿里山路線的「千人洞」屬於阿里山鄒族領地，一直以來帶著神秘色彩，詭異事件頻傳，最知名案件即是紐西蘭青年魯本來台探訪千人洞未歸 ，魯本父親千里迢迢來台尋子，結果在當地人曾在千人洞附近找到印有紐西蘭圖案的衣褲，屍體殘骸掉出驗DNA竟非魯本，迄今22年魯本仍不知去向。日據時代千人洞住家曾遭原民部落屠村，當地人都不太敢在千人洞周遭停留。
豐山社區巡守隊獲悉3人失聯，就近支援上山找人，消防局救援人員則於晚上8點多抵達豐山隨即上山，漏夜展開救援行動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言