偵辦詐騙超前部署 被害人寄存摺就攔截詐騙集團收不到

基隆警方偵辦詐騙案超前部署，透過刑事局165平台大數據及相關情資分析，及時幫助48名被害人保住53本帳戶，同時攔阻22本護照流入詐騙集團手中，避免被害人淪為警示戶，並涉及法律訴訟問題。

警方表示，詐騙集團經常利用在臉書廣傳假貸款方式，當有人急需用錢聯絡時，先以要證明帳戶是否可正常使用，要求民眾先寄存摺、提款卡供測試，目的其實是騙取來當作人頭帳戶使用。

被害人如果繼續聯絡想索回存摺，會再要求對方先匯代辦費，一旦再上當，對方拿到錢馬上「失聯」，此時再向警方報案，已錯失逮人先機。

警方說，過去偵破詐騙集團案件，大多只能抓到出面取款的「車手」等外圍分子，為求超前部署，透過刑事局165平台大數據分析，過濾眾多涉案資料，分析出詐騙集團透過超商取貨，騙取被害人存摺等物品的脈絡。

員警從中找出「寄出熱點」，當有被害人寄出物品，收貨端為熱點即可掌握情資，透過刑事局平台通報攔阻，避免帳戶流入詐騙集團手中，並陸續逮捕黃姓等25名收簿、提款車手。