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違規照曝車內涉及隱私...甘安捏？ 警方拍攝取締不違法

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

北市警察局今起推出線上違規照片供民眾查詢，然而過去不乏因違規照片曝光車內隱私惹議，如今高清版照片民眾質疑是否危害隱私更甚，對此，北市警察局交通大隊指出，警員僅針對違規事項執法拍照取締，並非竊錄，沒有曝光隱私問題；台灣人權促進會則表示，警方應依照執法重點及比例原則進行拍攝。

過去曾發生員警為取締車主未繫安全帶而從車輛前方拍照，然而交通違規罰單寄到家中後車主妻子打開查看，除了發現丈夫超速且未繫安全帶外，副駕駛座還坐了陌生女子，懷疑丈夫出軌，引發家庭革命。

由於之前的違規照片清晰度不佳，就算被拍到正面照也無法確實辨認其人像，如今北市交通大隊讓民眾在家就可線上查看高清違規照片，民眾質疑，若家中有人取得舉發單號、車牌號碼及驗證碼就能看到完整照片。

另外，拍攝高清照片除了能清楚拍下違規事宜，像是未繫安全帶、邊開車邊使用手機等情況，但同時也會曝光車內隱私。

對此，交大表示，車輛前方擋風玻璃本就是透明，且行駛在道路中，駕駛及副駕駛的行為不足以視為具隱密性活動，且警員依法拍攝取締違規，並非竊錄，因此不違法妨害秘密罪，也不涉及隱私曝光問題。

台灣人權促進會表示，對於線上查看違規高清照片，應取得民眾同意後再上傳其違規照片，提供查看服務，而非在民眾不知情甚至不同意的情況下，上傳照片供人觀看，這部分須多加研議。

但針對取締未繫安全帶、開車使用手機勢必會拍攝到人像問題，還須進行討論，目前仍盼警方以比例原則方式來拍攝取締違規，如取締超速僅需拍攝車輛後方車牌，不需拍人像。

北市交通大隊推出違規高清照線上查看遭民眾質疑涉及隱私，交大回應取締不違法。圖／北市警察局提供
北市交通大隊推出違規高清照線上查看遭民眾質疑涉及隱私，交大回應取締不違法。圖／北市警察局提供

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