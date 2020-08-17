外送員疑遮住重機車牌被貼上網 新北警開罰

圖為foodpanda外送員齊聚駕訓班，參與安全駕駛實地訓練課程。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影 「熊貓」外送員騎重機送貨疑車牌遭物品遮住，民眾好心提醒卻遭對方憤怒開嗆，民眾把遭嗆影片PO網，警方逕行舉發，外送員恐因一時疏失荷包大失血。

這起糾紛案發生時間在16日晚間7時許，「熊貓」32歲石姓外送員騎黃牌重機行經新店區溪園路十四張捷運站出口前，有一名冷姓民眾提醒車牌有雜物遮住，若不拿下恐遭人檢舉，結果遭石男憤怒開嗆。

石男與冷男因而當街起口角衝突，石男還拍落冷男的手機，冷男將衝突過程以手機錄影後，並PO上臉書（Facebook）社團，引來網友不同意見。

警方今天表示，看到影片並查證後，逕行舉發石男違規遮車牌行為，依道路交通管理處罰條例可處新台幣2400元以上4800元以下罰鍰，還將傳喚石男到案說明。