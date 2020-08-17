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板橋華江橋下驚現浮屍 身分待查
新北市新店溪華江橋下流域今天傍晚驚見浮屍，海山警方與消防人員將人打撈上岸後，初步勘驗是年約40到50歲的中年男子，由於其身上無明顯外傷，也暫時排除他殺的可能，但確切死因有待相驗釐清。
據了解，該名男子身上沒有證件，目前已採集指紋比對身分。另外，該名男子身高約165公分到175公分，中等身材，身穿海灘褲和灰色T恤，左手戴著一支電子手錶，如果民眾家中有失聯人口符合特徵或有相關資訊，也可向警方聯繫，助亡者早日返家安息。
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