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油加滿「付300」落跑賓士車傳被砸破車窗？ 警方回應了
一名男子日前開著一輛賓士C300前往新北市某加油站，加油前明明說好「98加滿」，付錢時竟改口說只要加300，害加油員得自行吸收1500多元油費，誇張事蹟被po上網後，引發大批網友撻伐。今早臉書「爆廢公社」更傳出一張疑似該車遭砸的照片，可見後車窗整片破裂；但警方表示，該照片為今年3月該車輛遭毀損舊案，目前已修復完成。
該賓士C300加霸王油後，瞬間變成全網熱搜對象，經常可見網友拍下其蹤跡上傳臉書，今早傳出該車被砸破車窗後，引發網友熱議，但也有人質疑，明明今早才在高速公路上看到該車，怎麼馬上就被砸，「確定是同台嗎？」
三峽派出所今也出面說明，網路流傳照片為今年3月該車輛遭毀損案，在三峽介壽路一段與長泰街口，車主與朋友發生糾紛，遭友人一時氣憤打破車窗，兩人已和解，不提毀損告訴，和本案情無關。
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