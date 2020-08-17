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8月逮11人 高市警方掃黃不手軟

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導

高雄市警察局新興分局掃黃不手軟，8月共查獲3件共11人，將店家負責人與嫖客分別依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法移送法辦。警分局強調，針對轄區內色情場所，除加強查緝外，另將運用第三方警政對業者施以行政裁罰。

警方表示，近來新興警分局編排綿密勤務不定期實施臨檢、守望勤務，也持續探訪蒐證、取締等雷厲風行掃蕩下，色情業者將一改過去經營模式，從大樓內轉換跑道到社群網站攬客，再到旅館內從事性交易

本月5日時警方在七賢一路某大樓內的SPA館查獲陳姓女服務生與王姓男子從事全套性交易，警方當場人贓俱獲，將陳女及王男還有店家負責人官姓男子帶回偵辦。

12日下午5點時警方同樣在七賢一路上的某棟大樓，員警同樣抓捕越南籍的女服務生還有客人李姓男子，帶回現場4人；同天晚間8點，新興分局員警臨檢探訪時，在大樓對面埋伏守候，見到計程車司機黃姓男子載著2名邱姓女子，到新興區南華路上的某間商旅。

隨後，埋伏員警見車上其中一名邱姓女子上樓，直到時機成熟，警方衝入商旅查獲嫖客戴姓男子與上樓的邱女進行性交易，當場將4人逮捕。警詢後各依刑法妨害風化罪、社會秩序維護法移送法辦。

新興分局強調，除了使用刑事偵處手段外，警分局也針對涉案業者行政違規部分，函請市府相關主管局處進行裁罰，以擴大執行成效。

高雄市警察局新興分局掃黃不手軟，8月內共查獲3件共11人，將店家負責人與嫖客分別依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法移送法辦。記者邱奕能／翻攝
高雄市警察局新興分局掃黃不手軟，8月內共查獲3件共11人，將店家負責人與嫖客分別依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法移送法辦。記者邱奕能／翻攝
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性交易 臨檢 警察

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