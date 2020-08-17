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平鎮老翁訪友未歸 警方在八德桃園區交界找到人

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市77歲吳姓男子昨天上午8點跟家人說外出訪友，一直到晚上都沒回家，兒子擔心父親發生意外，向平鎮警分局龍岡派出所報案協尋，派出所調閱監視系統還動員搜尋，最後在八德區一處騎樓找到吳結束一場虛驚。

龍岡派出所副所長曾金淇表示，員警接到報案後考量吳年紀大略有失智，昨晚又下大雨擔心發生意外，除了請勤務指揮中心通報鄰近單位協尋、調閱監視器追蹤同事也動員，根據監視器畫面錄下的路線，在桃園區、八德區交界民宅騎樓發現他。

員警載他回派出所和提供熱食及水果，經過短暫休息老人家無大礙，但不清楚為何人會跑到離家這麼遠的地方。老翁的兒子接獲警方通知趕到派出所，見到父親安然無恙，總算放下心中的大石，頻頻向警方道謝。

警方找到老先生先載他回派出所。記者鄭國樑／翻攝
警方找到老先生先載他回派出所。記者鄭國樑／翻攝

老翁 失智

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