桃市轎車爆胎失控對撞 車毀1傷2駕駛逃過一劫

桃園市31歲黃姓男子今天上午開車行經蘆竹區六福一路1支路燈電桿前，疑因後輪突然爆胎，車子失控衝向對向車道，當場與71歲鄭姓老翁轎車發生對撞車禍，造成黃男駕駛轎車翻覆撞上路樹，鄭姓老翁亦因車禍太快閃避不及，車頭全毀，車上38歲黃姓女子撞擊中受傷緊急送醫無大礙，黃、鄭2駕駛人幸運逃過一劫。

蘆竹警方、桃園市消防局表示，黃姓男子開車往新北市林口方向行駛，行經蘆竹區六福一路1處路燈電桿前，突然後輪爆胎失控，轎車直衝對向車道，鄭姓老翁發現閃避不及「碰」一聲對撞，鄭姓老翁車禍中驚嚇、車上黃女受傷送醫，黃男轎車衝撞電桿翻覆，車頭擋風玻璃全毀，鄭姓老翁車頭全毀，2駕駛人幸運無大礙，車禍肇事真正原因由警方調查中。 桃園市黃姓男子開車爆胎，車子失控衝向對向車道與鄭姓老翁轎車對撞車禍，黃男轎車翻覆撞電桿，鄭姓老翁車頭全毀，造成1女受傷送醫。記者曾增勳／翻攝 桃園市黃姓男子開車爆胎，車子失控衝向對向車道與鄭姓老翁轎車對撞車禍，黃男轎車翻覆撞電桿，鄭姓老翁車頭全毀，造成1女受傷送醫。記者曾增勳／翻攝 桃園市黃姓男子開車爆胎，車子失控衝向對向車道與鄭姓老翁轎車對撞車禍，黃男轎車翻覆撞電桿，鄭姓老翁車頭全毀，造成1女受傷送醫。記者曾增勳／翻攝