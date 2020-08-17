桃市轎車爆胎失控對撞 車毀1傷2駕駛逃過一劫
桃園市31歲黃姓男子今天上午開車行經蘆竹區六福一路1支路燈電桿前，疑因後輪突然爆胎，車子失控衝向對向車道，當場與71歲鄭姓老翁轎車發生對撞車禍，造成黃男駕駛轎車翻覆撞上路樹，鄭姓老翁亦因車禍太快閃避不及，車頭全毀，車上38歲黃姓女子撞擊中受傷緊急送醫無大礙，黃、鄭2駕駛人幸運逃過一劫。
蘆竹警方、桃園市消防局表示，黃姓男子開車往新北市林口方向行駛，行經蘆竹區六福一路1處路燈電桿前，突然後輪爆胎失控，轎車直衝對向車道，鄭姓老翁發現閃避不及「碰」一聲對撞，鄭姓老翁車禍中驚嚇、車上黃女受傷送醫，黃男轎車衝撞電桿翻覆，車頭擋風玻璃全毀，鄭姓老翁車頭全毀，2駕駛人幸運無大礙，車禍肇事真正原因由警方調查中。
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