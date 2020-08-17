陳其邁當選…男嗆殺高市官員落網 坦承情緒失控發文
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁當選，但暱稱「送行者isis」的網友卻在LINE群組嗆殺高市官員。高雄警方今天中午跨境在台南逮捕50歲李姓男子，李嫌坦承情緒失控才發文，警方將把他函送法辦。
高雄市長補選由陳其邁當選，他尚未宣誓就職，暱稱「送行者isis」的不滿民眾就在LINE群組留言，「如果我們號召一萬人都持有重型武器、衝鋒槍、火箭筒，就可以直攻高雄市政府，而且要真的攻擊，我第一個不怕死可以做前鋒」，並在群組貼出自己的照片，強調敢說不怕。
根據張貼在群組的照片，高雄市刑警大隊長侯東輝稍早告訴中央社記者，已鎖定特定對象並追查中。
高雄市政府警察局苓雅分局長黃文哲表示，警方中午跨境到台南逮捕李姓嫌犯，目前把李嫌帶回高雄做筆錄，隨後會將李嫌函送法辦。
苓雅分局偵查隊長陳冠宇表示，苓雅分局及刑事警察大隊昨天獲悉有人在Line群組揚言，要持重型武器直攻高雄市府後，隨即展開偵辦。經分析發言帳號資料後，鎖定涉嫌重大的李姓男子，並於中午12時30分左右，在台南市某民宅逮捕李男。
陳冠宇表示，李嫌被捕後坦承，他在身體不佳、情緒失控的情況下發文留言。全案將依刑法「恐嚇公眾罪」移送高雄地檢署偵辦。警方呼籲，民眾應理性面對選舉結果，切勿以身試法。
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