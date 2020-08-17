影／又是內輪差 台南大貨車右轉差點輾過女騎士

台南市有網友爆料，一輛大貨車今天上午行經安南區開安路右轉台江大道，疑未注意內輪差，大貨車差點輾過女機車騎士，還好雙方都及時發現停了下來，女騎士飽受驚嚇。

轄區台南市警三分局今天提醒民眾，騎乘機車時，為避免因大型車行駛氣流造成危險，與大型車併行時應保持2公尺以上的間距。遇到大型車過彎時，建議將車輛停在大型車後輪後方，等大型車完全過彎後，確認安全再繼續行駛確保平安。

網友爆料並PO影片，一輛大貨車今天上午9點行經安南區開安路右轉台江大道，差點輾過同行右轉機車，女騎士和大貨車駕駛及時煞車，女騎士還好未被輾過。