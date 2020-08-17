影／又是內輪差 台南大貨車右轉差點輾過女騎士
台南市有網友爆料，一輛大貨車今天上午行經安南區開安路右轉台江大道，疑未注意內輪差，大貨車差點輾過女機車騎士，還好雙方都及時發現停了下來，女騎士飽受驚嚇。
轄區台南市警三分局今天提醒民眾，騎乘機車時，為避免因大型車行駛氣流造成危險，與大型車併行時應保持2公尺以上的間距。遇到大型車過彎時，建議將車輛停在大型車後輪後方，等大型車完全過彎後，確認安全再繼續行駛確保平安。
網友爆料並PO影片，一輛大貨車今天上午9點行經安南區開安路右轉台江大道，差點輾過同行右轉機車，女騎士和大貨車駕駛及時煞車，女騎士還好未被輾過。
市警三分局下午提醒民眾，大型車轉彎時易產生內輪差及視線死角，如機車或行人位於迴轉半徑區，容易發生車禍。如果你在內輪差的範圍，前輪（車頭）過了沒事，但是會被後輪（車尾）撞到，越大型、越長的車輛內輪差範圍越大，所以要特別小心。為了保命，行人、腳踏車、機車、汽車都應避免進入內輪差的範圍。尤其，大型車在右轉時，為避免後輪壓到人行道，往往先左轉加大轉彎半徑再右轉，這會讓其他用路人誤判而置身險境。
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