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賭客目中無「神」？ 土地公託夢信眾報警破獲賭場
台南市72歲黃姓老人在仁德區土地公廟前開撲克牌賭場，號召附近工人聚賭。管區文賢派出所長徐博文接獲張姓信徒的報案，指稱被土地公託夢，對廟前聚賭一事看不下去，「該管一管了」。徐博文前往蒐證，確定在廟埕公開聚賭，警方當場查獲黃姓場主及14名賭客，13男1女年紀最大的已73歲，其中兩名印尼移工，偵訊後依涉賭博罪嫌移送台南地檢偵辦。
警方表示，這是因竟在廟埕公然聚賭，「目無神紀非常離譜、連土地公都看不下去」，土地公才會託夢信眾報案。
警方調查，仁德保安工業區內的福德堂信徒日前報案，稱被神明土地公託夢，要求警方查辦廟前聚賭。經查72歲黃姓男子以俗稱「目賊仔」的撲克牌比大小論輸贏，另外還查到扣了象棋、四色牌等賭具，類型多樣。
歸仁分局長楊慶裕表示，賭博危害社會秩序，警方會持續積極布線查緝掃蕩戕害百姓身心的職業賭場，淨化轄區治安。
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