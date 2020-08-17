婚禮失金被要求「脫光光」搜身？ 警：身上還有內衣褲

一對新人昨晚在高雄市湖內區一間餐廳宴客，新娘休息室內的12萬5千元現金不翼而飛，警方獲報後調閱監視器發現5人出入，徵求當事人同意搜身，其中一名新秘不滿被要求「脫光光」檢查，透過友人上網爆料。警方表示，搜查時確實有人脫衣物至只剩內衣褲，但不可能連內衣褲也脫掉，這部分有誤解。

署名「甄小妹」的網友昨晚在社群臉書「抱怨公社」留言說，擔任新娘秘書的友人昨天去幫一對新人化妝，這對新人準備要支付給餐廳的12萬5千元失竊，獲報到場的警察竟然要求友人脫掉身上衣物與鞋子，搜身查錢包是警方職責所在，但「脫光光」無法令人接受，質疑是否執法過當。

警方調查，這此竊案發生在湖內區一間餐廳，謝姓新婚夫婦報案說，他們放置在新娘休息室的12萬5千元失竊，湖街派出所員警到場調閱監視器，確認可能失竊時間只有5人出入，5人分別為新郎、新娘、新娘秘書與助理，以及新郎舅舅，5人皆同意搜身釐清案情，但最後仍沒有找到失竊的錢。

謝姓新郎接受電訪時說，第一次進場前錢還在，第二次進場前發現錢不見，自已也是被搜身，但沒有全身脫光光 ，「警方是要求衣服拉起來給我們看看，沒有動手脫衣褲」，自願將上衣、褲子與鞋子脫下來以排除嫌疑。