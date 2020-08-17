破壞10多輛轎車、當街洗澡 彰化2思覺失調者失控

彰化縣埔鹽鄉、鹿港鎮發生10多輛高級房車的擋風玻璃、引擎蓋或輪胎遭破壞，警方掌握嫌犯是一名領有重大傷病卡的思覺失調症患者；衛福部立彰化醫院精神科主任梁孫源說，天氣熱，如果病人晚上沒睡好，病情容易惡化，導致行為失序。

不只埔鹽鄉和鹿港鎮發生思覺失調症患者破壞車子，彰化縣社頭鄉有一名男子夜間到附近民宅，打開騎樓下的水龍頭，脫光衣褲當場洗澡，讓民宅主人傻眼，因知道男子疑似罹患思覺失調，只好不追究。

到處破壞車輛的那名男子，曾向母親表示，若找不到他，就可能不在人間。警方根據錄影監視畫面，發現他持鑽子在轎車擋風玻璃打洞，打凹引擎蓋，或是鑿破、劃破輪胎，車主欲哭無淚。警方已展開尋人大作戰，希望趕快找到男子並強制就醫。

部立彰化醫院精神科主任梁孫源表示，天氣熱，如果家裡冷氣不夠涼，思覺失調症病沒睡好，大腦無法獲得充足休息，病情很容易惡化，出現失序行為，若破壞物品當下還有自由意志，患者必須承擔刑事和民事責任，若是疾病發生期間出現妄想、幻聽到處搞破壞，可能獲得減刑。