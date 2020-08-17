桃園女童遊戲場不見阿公大哭 女警充當保母招數險用盡
桃園市一名男子昨天下午抱著哭泣的女童到龍潭派出所報案，表示女童在龍潭區中正路的兒童遊戲場找不到家人，哭得傷心，還差點衝到大馬路上險象環生，他看見時候女童喊著要找阿公，大家安撫著她，等了許久不見家屬出現，為避免發生危險，只好將她送到派出所。
警員問女童住哪裡、家長名字時，小女生只顧著哭，喊著「我要找阿公」，女警周薇只好先充當保母，給她糖果及汽水，可能和阿公分開很久，零食效果有限女童一樣大哭，周薇於是抱著她看卡通，「警察姐姐」的溫柔總算讓女童情緒緩和許多，還破涕而笑，不過等一下想到阿公又眼淚哭聲一起來。
警員林宏仲立到女童走失的地方找家屬，果然一名老翁主動向他揮手，上前告訴她孫女走失了，警員不忍苛責，帶著阿公到派出所接小孫女返家。事後了解，阿公到遊戲場附近停車時，沒注意孫女已經下車，演變成後來的「失蹤記」。
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