嘉市特教學校助理教師 凌晨被發現心因性猝死車內

嘉義市特教學校蔡姓教師昨天失聯，今晨被家屬發現車停在嘉義縣市交界處，太保市埤麻腳一處死巷中，已失去生命跡象，今天上午檢警會同法醫相驗，判定死因為心因性猝死、家屬無意見。

43歲蔡姓男子為嘉義市特教學校教師助理員，昨天向家人表示外出買水草，之後即失去聯絡，家屬先向嘉義市警方報案協尋，警方透過手機定位，發現蔡最後發話地點在嘉義縣市交界處，約太保市埤麻腳附近，警方到場尋找多時，因為該處道路錯綜複雜都未發現。

蔡的父親不放棄，一整晚騎著車子在周邊各巷道小路尋找，終於發現蔡男的自小客車，停在靠近嘉義空軍基地圍牆的一條死巷內，蔡在車內已無意識、身上有嘔吐物，蔡父報警丶現場急救無效。