嘉市特教學校助理教師 凌晨被發現心因性猝死車內
嘉義市特教學校蔡姓教師昨天失聯，今晨被家屬發現車停在嘉義縣市交界處，太保市埤麻腳一處死巷中，已失去生命跡象，今天上午檢警會同法醫相驗，判定死因為心因性猝死、家屬無意見。
43歲蔡姓男子為嘉義市特教學校教師助理員，昨天向家人表示外出買水草，之後即失去聯絡，家屬先向嘉義市警方報案協尋，警方透過手機定位，發現蔡最後發話地點在嘉義縣市交界處，約太保市埤麻腳附近，警方到場尋找多時，因為該處道路錯綜複雜都未發現。
蔡的父親不放棄，一整晚騎著車子在周邊各巷道小路尋找，終於發現蔡男的自小客車，停在靠近嘉義空軍基地圍牆的一條死巷內，蔡在車內已無意識、身上有嘔吐物，蔡父報警丶現場急救無效。
「太震驚了！」嘉義市特教學校校長許碧雲難過表示，蔡男夫妻都在學校服務，蔡任教師助理員，工作正常沒有異狀，日前學校徵求男助理員協助課程，蔡也主動參與，完全看不出異狀，知道今天上午蔡的妻子到學校請假，她才知道這個消息。
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