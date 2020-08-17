台南市安南區印刷工廠失火 3名員工一度受困獲救
台南市安南區工明南二路一家印刷工廠，今天中午約11點30分發生火災，一度傳出有3名員工受困二樓，消防分隊人員到場將3名員工救下樓，其中一男一女員工感覺呼吸不舒服，經救護人員評估後預防性送醫無大礙。消防人員研判起火原因可能工人焊接，掉落火花釀災，起火真正原因待進一步鑑定調查。
台南市消防局救災救護中心，今天11點30分接獲報案派遣安南.安和.土城.和緯分隊出勤，總計11車26名消防人員，消防人員到場後，工廠外觀有些許濃煙。工廠為2樓鐵皮建築，2樓有濃煙竄出。安和消防分隊人員3名員工下樓，上午11點51分火勢熄滅。
消防人員說，現場為工人施工火花掉落所致，至於起火原因待火災調查科人員進一步鑑定調查，其中男女員工各一人感覺呼吸不順，由救護車送住永康奇美醫院預防性送醫。
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