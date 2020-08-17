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若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

影／大媽公務員上班熱舞 午休翹腳上桌躺睡送考績會

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣國姓鄉公所近期遭民眾爆出，有大媽公務員在上班時間忘情熱舞，甚至還有打赤腳抬上辦公桌安穩躺睡的照片，誇張影像遭瘋傳熱議；公所今證實確有此事，而除其行為不當，側錄PO網的同仁行為也不妥，已將2人送考績會議處。

南投縣近期有網路群組流傳一段大媽在辦公室跳舞影片，而影片中她專注地盯著電腦螢幕，無視周邊同事經過或辦公，也沒注意到正前方有人在攝影，忘我的跟著音樂節拍扭動身軀和雙手，甚至移動步伐或擺頭，看得出舞感相當不錯。

此外，還附上她將雙腳放上辦公桌，大剌剌豪邁躺睡的照片2張，並說明該大媽公是國姓鄉公所民政課的林姓課員，不僅在上班時間跳舞，休息時間公然翹二郎腿擺在辦公桌上，狠酸她「堪為『現代公務員模範』」。

經向國姓鄉公所確認，公所坦承確有此事，公所秘書李孟秋說，該名女課員是在午休時間躺睡，但將雙腳翹上辦公桌睡覺，姿勢不雅，上班時間練舞更是不當，均嚴重影響公所形象，鄉長也為此召集全體員工座談，要求上緊發條、記取教訓。

國姓鄉公所表示，該起事件不僅林員行為有不當之處，側錄同仁發現後對林未加以勸導，還拍下影像散布，引發一連串事件，2人都嚴重損害到公所形象，本周會將2人移送公所考績會議處。

公所員工則私下表示，林員好像有在社大上課，跳舞當天已經接近中午用餐時間，應該是在等便當的時候，一時興起練習舞蹈，男同事看了覺得有趣，開玩笑用手機側錄並分享到內部群組，未料卻被外流瘋傳，引發熱議才知道事情大條了。

南投縣國姓鄉公所民政課林姓課員午休時將雙腳放上辦公桌躺睡。圖／讀者提供
南投縣國姓鄉公所民政課林姓課員午休時將雙腳放上辦公桌躺睡。圖／讀者提供
南投縣國姓鄉公所近期遭民眾爆出有大媽公務員在上班時間忘情熱舞。圖／讀者提供
南投縣國姓鄉公所近期遭民眾爆出有大媽公務員在上班時間忘情熱舞。圖／讀者提供

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