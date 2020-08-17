影／大媽公務員上班熱舞 午休翹腳上桌躺睡送考績會

南投縣國姓鄉公所近期遭民眾爆出，有大媽公務員在上班時間忘情熱舞，甚至還有打赤腳抬上辦公桌安穩躺睡的照片，誇張影像遭瘋傳熱議；公所今證實確有此事，而除其行為不當，側錄PO網的同仁行為也不妥，已將2人送考績會議處。

南投縣近期有網路群組流傳一段大媽在辦公室跳舞影片，而影片中她專注地盯著電腦螢幕，無視周邊同事經過或辦公，也沒注意到正前方有人在攝影，忘我的跟著音樂節拍扭動身軀和雙手，甚至移動步伐或擺頭，看得出舞感相當不錯。

此外，還附上她將雙腳放上辦公桌，大剌剌豪邁躺睡的照片2張，並說明該大媽公是國姓鄉公所民政課的林姓課員，不僅在上班時間跳舞，休息時間公然翹二郎腿擺在辦公桌上，狠酸她「堪為『現代公務員模範』」。

經向國姓鄉公所確認，公所坦承確有此事，公所秘書李孟秋說，該名女課員是在午休時間躺睡，但將雙腳翹上辦公桌睡覺，姿勢不雅，上班時間練舞更是不當，均嚴重影響公所形象，鄉長也為此召集全體員工座談，要求上緊發條、記取教訓。

國姓鄉公所表示，該起事件不僅林員行為有不當之處，側錄同仁發現後對林未加以勸導，還拍下影像散布，引發一連串事件，2人都嚴重損害到公所形象，本周會將2人移送公所考績會議處。