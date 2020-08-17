自稱「送行者」揚言號召萬人進攻高市府 警方鎖定1對象

有網友自稱「送行者isis」在通訊軟體LINE私人群組上，揚言要號召萬人，持重武器還有衝鋒槍進攻高雄市府，他還願為前鋒；這名網友的囂張言論引起警方注意，高雄市警方共組專案小組，目前已鎖定一名男子偵辦中。

網路上流傳一名網友自稱「送行者isis」，在臉書上稱要號召1萬人，持衝鋒槍、火箭筒直攻高雄市政府，他還揚言要真攻擊、他不怕死願做前鋒，一番言論引起大家討論。

這名網友甚至還說，他1999年時，去中國住了10年，殺了很多二戰後留在中國的日本人，所以他不怕死。