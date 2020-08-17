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若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

自稱「送行者」揚言號召萬人進攻高市府 警方鎖定1對象

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導

有網友自稱「送行者isis」在通訊軟體LINE私人群組上，揚言要號召萬人，持重武器還有衝鋒槍進攻高雄市府，他還願為前鋒；這名網友的囂張言論引起警方注意，高雄市警方共組專案小組，目前已鎖定一名男子偵辦中。

網路上流傳一名網友自稱「送行者isis」，在臉書上稱要號召1萬人，持衝鋒槍、火箭筒直攻高雄市政府，他還揚言要真攻擊、他不怕死願做前鋒，一番言論引起大家討論。

這名網友甚至還說，他1999年時，去中國住了10年，殺了很多二戰後留在中國的日本人，所以他不怕死。

高雄市警方強調，這名網友在社群留言已明顯觸犯刑法的恐嚇公眾罪嫌，苓雅警分局獲報後與高雄市刑警大隊科偵隊共組專案小組，在社群網站資料分析後，已鎖定1名特定對象，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

有網友自稱「送行者isis」在通訊軟體Line私人群組上，揚言要號召萬人，持重武器還有衝鋒槍進攻高雄市府，他還願為前鋒；囂張言論已引起警方注意。圖／本報資料照
有網友自稱「送行者isis」在通訊軟體Line私人群組上，揚言要號召萬人，持重武器還有衝鋒槍進攻高雄市府，他還願為前鋒；囂張言論已引起警方注意。圖／本報資料照

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