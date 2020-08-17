鹿港怪客專砸BMW 已有12輛車遭殃

彰化鹿港鎮最近傳出有專砸BMW怪客，昨天為止已接獲12件報案，從民俗文物館停車場、龍山寺附近、力行街一帶都有車輛遭殃，警方指出，經分析歹徒特徵及使用車輛，已掌握福興鄉一名犯嫌，該名男子精神不穩定，領有重大傷病法，目前行蹤不明，警方已展開協尋。

鹿港地區昨天傳出砸車事件，鹿港周末人潮多，有網友在鹿港民俗文物館目睹一名男子手持尖銳器具，朝擋風玻璃猛砸，當時雖有其他路人10多人，但看到男子惡狠狠的模樣都不敢上前。

鹿港鎮本月12日在天后宮香客大樓剛發生1起砸車事件，大白天犯案引發居民議論，沒想到昨天又傳起多件砸車事件，警方指出，這名歹徒與香客大樓砸車犯嫌是同一人，12日警方隨即破案，但因非現行犯，是以函送地檢署偵辦。

警方調閱監視器發現，該男子昨天騎乘一輛未懸掛號牌的機車到處砸車，受損車輛多為前擋風玻璃破損、引擎蓋凹陷或輪胎遭刺破，截至目前為止已有12件報案，鹿港分局成立專案小組偵辦。