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若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

影／敬酒沒誠意 桃園兩幫派爆街頭砸車衝突

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市昨天發生兩幫派街頭砸車衝突，引起警政署陳家欽重視下令嚴辦，警方查出陳姓男子在酒店喝酒，率小弟向另一包廂王姓男子同夥敬酒，王男友人訓斥小弟敬酒「臉臭沒誠意」，陳自認受羞辱嗆聲，王不滿撂集同夥到陳桃園區中山東路據點，當街持棍棒連砸5車損毀，引起路人側目害怕，警方漏夜至今天上午帶回滋事2幫派25人偵辦，意外查獲1把以色列手槍偵辦。

警方調查，陳男（24歲）與王男（28歲）分屬桃園兩幫派，兩人相互認識，陳男一夥人昨天凌晨在桃園區1家酒店喝酒，獲知王男與友人在另一包廂喝酒，陳率小弟敬酒，不料王的友人不爽，訓斥陳的小弟擺臭臉沒誠意，讓陳自覺受到羞辱，趁王一夥離開前，堵門口爆發口角。

王越想越不滿，立即撂集同夥共15人分乘多輛轎車，前往桃園區中山東路1家畫廊附近、陳的據點砸毀5輛賓士轎車，警方據報出動快打部隊30人到場，但砸車的一夥人已落跑。

市警局長陳國進強調絕不容幫派街頭鬧事，警方漏夜分赴桃園、中壢等地逮捕王的同夥15人、陳男同夥10人共25人偵辦，發現雙方竟因敬酒不爽一句「臭臉沒誠意」，引爆雙方大動干戈。

警方當場搜出王男同夥棍棒7支，並在陳男據點搜出1把以色列手槍，警方將陳、王等兩派人馬共25人，依聚眾鬥毆、毀損、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市兩幫派分子因敬酒 擺臭臉不爽爆發街頭砸車衝突，連5車被砸毀，警方逮捕25人移送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市兩幫派分子因敬酒 擺臭臉不爽爆發街頭砸車衝突，連5車被砸毀，警方逮捕25人移送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市兩幫派分子因敬酒 擺臭臉不爽爆發街頭砸車衝突，連5車被砸毀，警方逮捕25人移送法辦。記者曾增勳／攝影
桃園市兩幫派分子因敬酒 擺臭臉不爽爆發街頭砸車衝突，連5車被砸毀，警方逮捕25人移送法辦。記者曾增勳／攝影
桃園市兩幫派分子因敬酒 擺臭臉不爽爆發街頭砸車衝突，連5車被砸毀，警方查獲棍棒及以色列手槍1把，逮捕25人移送法辦。記者曾增勳／攝影
桃園市兩幫派分子因敬酒 擺臭臉不爽爆發街頭砸車衝突，連5車被砸毀，警方查獲棍棒及以色列手槍1把，逮捕25人移送法辦。記者曾增勳／攝影
桃園市兩幫派分子因敬酒 擺臭臉不爽爆發街頭砸車衝突，連5車被砸毀，玻璃碎片掉滿地，警方逮捕25人移送法辦。記者曾增勳／攝影
桃園市兩幫派分子因敬酒 擺臭臉不爽爆發街頭砸車衝突，連5車被砸毀，玻璃碎片掉滿地，警方逮捕25人移送法辦。記者曾增勳／攝影

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