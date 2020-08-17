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健康亮紅燈？日媒報導安倍晉三吐血 幕僚今回應

影／逾300萬特斯拉市民高架遭撞 大重機騎士成夾心餅

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

李姓男子下班尖峰時段開車行經市民大道高架橋，疑恍神撞上前方洪姓男子騎的大型重型機車，洪再撞上陳姓男子開的特斯拉，當場成「夾心餅乾」，下巴有撕裂傷、四肢挫傷。警方依規定處理成案，由三人私下調解賠償事宜；三人皆無酒駕。

據調查，李男（23歲）上月18日傍晚快7點，在市民大道高架橋外側車道，未煞車撞上前方洪男（22歲）的大型重機車，洪再撞上陳男（37歲）的特斯拉；洪受困兩車之間，當下不斷拍打陳的車要他往前駛，深怕又有車撞上，造成更嚴重事故。

警方到場發現洪下巴撕裂傷、四肢挫傷，陳、李則無受傷，對三人酒測，均無酒精反應。

李對警方說，當時是精神不濟才肇事。據了解，陳的特斯拉車款要價至少300萬元，遭撞後，後方保險桿嚴重毀損，警方依規定處理成案，由三人私下調解賠償事宜。

陳男上月開特斯拉在市民大道高架橋遭追撞，後方保險桿毀損。記者蔡翼謙／翻攝
陳男上月開特斯拉在市民大道高架橋遭追撞，後方保險桿毀損。記者蔡翼謙／翻攝
李男上月開車行經市民大道高架橋疑因恍神撞上前方大型重機車。記者蔡翼謙／翻攝
李男上月開車行經市民大道高架橋疑因恍神撞上前方大型重機車。記者蔡翼謙／翻攝
洪男上月騎大重機在市民大道遭追撞成「夾心餅乾」，下巴有撕裂傷、四肢挫傷。記者蔡翼謙／翻攝
洪男上月騎大重機在市民大道遭追撞成「夾心餅乾」，下巴有撕裂傷、四肢挫傷。記者蔡翼謙／翻攝

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