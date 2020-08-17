少年戲水不治 屏東縣霧臺神山瀑布3年奪5命
屏東縣霧臺鄉神山瀑布，昨天下午發生溺水案件，高市16歲黃姓少年朋友到神山瀑布戲水，經遊客救起後，趕緊送醫，昨晚間一度恢復生命跡象，今天清晨黃姓少年搶救不治。屏東縣霧台鄉神山瀑布近3年來奪走5條人命。
屏東縣霧台鄉神山瀑布，鄉公所已劃定回人文自然生態景觀區，縣府7月正式公告劃定範圍後，鄉公所預計11月正式實施，屆時沒有經過申請進入，將依法開罰鍰。
霧臺鄉神山瀑布，有上中下層三層瀑布，吸引許多遊客慕名而來，但瀑布水潭深淺，最深處可達4公尺以上，從水面外表就無法判斷。警方呼籲，不要冒然下水，瀑布內有多處暗流，也建議，相關單位應在入口處、出口處管制，避免憾事再發生。
神山瀑布在民國106年6月發生溺水事件，兩人溺水，1人獲救1人死亡。108年發生溺水事件2人死亡，今年7月發生溺水事件1人死亡，未料8月又發生，相關單位應正視。
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