阿兵哥欠債40萬元想不開在家燒炭 昏迷獲救燒傷臀部

在嘉義當兵的志願役步兵吳姓上兵因債務，利用休假回雲林家中，因一時想不開，在房間內燒炭，一度後悔，打開窗戶通氣，但已吸入過多一氧化碳，且肩和臀部不慎燒傷，其父親發現送雲林台大分院救治，目前已恢復意識，情況穩定。

吳姓上兵三年前入伍服自願役，本月12日休假回到雲林斗六家中，疑因欠債40萬元，一時想不開，在房間內燒炭，其父親發現將他送台大醫院雲林分院診治，目前生命跡象穩定、背部，臀部有灼傷，目前仍在醫院接受燙傷治療。

吳向家人說，因向友人借40萬元，無力償還才燒炭，想自我了斷；燒炭過程中途感到後悔，趕緊打開窗戶，讓煙霧消散，但已吸入過度一氧化碳導致昏迷，倒下時，背部撞到燃燒木炭受傷。

經幾天調養，傷況漸好轉，軍方已派員前往醫院為他心理輔導。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )