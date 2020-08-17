快訊

極端氣候配內戰...葉門「世界遺產」的文明崩毀

兩年檢舉糾紛上千件 蘇大媽一人對抗公務機關為「依法行政」

阿兵哥欠債40萬元想不開在家燒炭 昏迷獲救燒傷臀部

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

在嘉義當兵的志願役步兵吳姓上兵因債務，利用休假回雲林家中，因一時想不開，在房間內燒炭，一度後悔，打開窗戶通氣，但已吸入過多一氧化碳，且肩和臀部不慎燒傷，其父親發現送雲林台大分院救治，目前已恢復意識，情況穩定。

吳姓上兵三年前入伍服自願役，本月12日休假回到雲林斗六家中，疑因欠債40萬元，一時想不開，在房間內燒炭，其父親發現將他送台大醫院雲林分院診治，目前生命跡象穩定、背部，臀部有灼傷，目前仍在醫院接受燙傷治療。

吳向家人說，因向友人借40萬元，無力償還才燒炭，想自我了斷；燒炭過程中途感到後悔，趕緊打開窗戶，讓煙霧消散，但已吸入過度一氧化碳導致昏迷，倒下時，背部撞到燃燒木炭受傷。

經幾天調養，傷況漸好轉，軍方已派員前往醫院為他心理輔導。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

一名上兵疑因債務想不開，燒炭昏迷被發現送醫。記者蔡維斌／攝影
一名上兵疑因債務想不開，燒炭昏迷被發現送醫。記者蔡維斌／攝影

台大醫院 志願役 斗六

延伸閱讀

雲林斗南國小日式宿舍 變身雲林書藝中心

歷史建築斗南國小日式宿舍 修復打造雲林書藝中心

雲林「紫金巨雷」劃破天際 網查農民曆驚呼：雷神下凡

影／中市少婦攜娃燒炭前夫破門 母昏迷、女嬰清醒搶救中

相關新聞

屏東神山瀑布再傳溺水 高中生溺水搶救恢復生命跡象

屏東縣霧台鄉神山瀑布，今天下午再傳溺水事故，一名就（16歲）黃姓高中生與另一名18歲的友人，從高雄一同到神山瀑布戲水，豈...

預拌車16公尺高國道墜落 駕駛不治

卅二歲王姓男子昨天上午駕水泥預拌車，行經國道一號南下底端出口匝道，突失控衝過護欄，從十六公尺高架道路墜落地面，王卡在變形...

補習班校門口發傳單 2少年噴辣椒水傷14人

台北市松山工農昨天舉辦高一新生領取服裝作業，北一、建功等補習班從早上開始請工讀生到校門口發傳單；下午二時許，兩名未成年少...

少年戲水不治 屏東縣霧臺神山瀑布3年奪5命

屏東縣霧臺鄉神山瀑布，昨天下午發生溺水案件，高市16歲黃姓少年朋友到神山瀑布戲水，經遊客救起後，趕緊送醫，昨晚間一度恢復...

阿兵哥欠債40萬元想不開在家燒炭 昏迷獲救燒傷臀部

在嘉義當兵的志願役步兵吳姓上兵因債務，利用休假回雲林家中，因一時想不開，在房間內燒炭，一度後悔，打開窗戶通氣，但已吸入過...

讀冊網路書店疑個資外洩 230人被詐2200萬

線上二手書買賣平台「ＴＡＡＺＥ讀冊生活」網路書店疑個資外洩，今年一月至今二三○名消費者遭詐團利用「解除分期付款」手法行騙...

讀冊生活會員個資外洩 董事長：反服貿後飽受駭客攻擊

網路書店「TAAZE讀冊生活」疑似因會員個資外洩，一六五反詐騙諮詢專線自今年初起陸續接獲民眾報案，稱其在「TAAZE讀冊...

影／桃園大溪工廠火警 傍晚仍在處理殘火

桃園市大溪區員林路三段今天下午發生工廠火警，消防局救災救護指揮中心接到報案電話，調派第四大隊圳頂等分隊趕往，雖無人受傷但...

影／一句敬酒引爆2派糾紛 桃園街頭上演砸車衝突

桃園市林姓男子日前在酒店喝酒，因向一名大哥敬酒引爆雙方口角衝突，該名大哥不爽，今天上午率22歲林姓男子同夥10多人，前往...

計程車衝入高雄港區落海 吊起時已無人

高雄港內55號碼頭傳計程車落海事件，高雄港警總隊接獲民眾報案後，在今天下午3點多時，於55號碼頭附近將一輛落海計程車吊起...

影／北一補習班發傳單遭噴辣椒水 兩未成年少年坦承惡作劇

北一補習班今天下午2時許，在松山工農門口發傳單，馬路上突然出現兩名年輕人共騎一輛機車，經過校園門口時朝北一補習班工作人員...

影／扯！動手移即時攝影機還對鏡頭比YA 影像全程直播

觀光局阿里山國家風景區管理處本月6日首次發生8位遊客動手移動位於二延平觀景台的即時影像攝影機，並對鏡頭比YA、自拍，全程...

熱門新聞

影／5層樓高！預拌車從國道垂直墜下畫面曝光 32歲司機不治

明德外役監獄傳受刑人逃獄 獄方：人還沒回來

預拌車衝出國道墜落約5樓高 司機受困救出送醫不治

北一補習班校園發傳單 十餘人遭人噴辣椒水攻擊

影／男子到大雪山未回家 今被發現陳屍雪山橋下警消吊掛遺體

敏感單位憲兵引誘女童拍猥褻影片 遭法辦汰除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。