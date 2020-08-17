蘇大媽現象：台灣檢舉違規成風 楚門式跟拍瘋狂興起

許多民眾不滿交通違規被開單，變身檢舉人。台南警方統計「民眾蒐證舉發」最近直線上升 ，今年前上半年突破十八萬件，是去年同期的兩倍之多。員警推測除近來流行檢舉上網分享，引發仿效，網民成立「蘇大媽」粉絲團、不斷更新劇情的「檢舉爭議秀」引發舉國注目更是「功不可沒」。

網稱大媽的蘇寶蘭近因租屋糾紛、與警衝突爆紅，她除主動化身交警隨時隨地抓違規、常與違規者衝突，網路更流傳她老是「盯」警察，警察違規沒抓就揚言告「瀆職」，警方高層因「民怨甚深不堪其擾」，還召開專案會議研商「處置SOP」供基層依循，轄區員警擔心她出事會有後遺症，還不時要就近監控。

這兩天又有不同單位員警因蘇寶蘭而幾家歡樂幾家愁，原來她前天又搬家了，住永康一個月又搬到北區，這下原轄區員警可以暫時鬆了口氣，有人則開始要好好掌握「蘇大媽即時情資」，一旦再出亂子，每周四的治安會報，不免要吃長官排頭。

而蘇寶蘭爆紅後，陸續出現「阿蘭」、「蘇大媽」、920（蘇的車牌號碼）等粉絲團，不斷有人跟拍、不時更新即時影片照片上傳，多人分享。例如她剛搬家，有人得知住處，大清早就在馬路對面「埋伏」，見她開門就開始跟拍，蘇寶蘭只要拿出手機拍照違規時，跟蹤的人也在她的背後拍照甚至全程錄影，上傳網路分享，有時一路跟踪直到她回到住處。

這種「實境秀」畫面經常衝高人氣，最早成立的粉絲團高達兩萬多人加入，沒加入但常偷偷點閱的人更不計其數，有些還是平日正經八百的大廠主管、公務員，以她為主角的粉絲團陸續成立竟多達六個，內容越辛辣越有點閱率，流傳全台各地，經常有人手機隨時對著蘇大媽，一有衝突爭議場面就直播，飆高點閱率。

不過衝點閱率的後遺症開始出現，前晚就有鄭姓男子騎機車一路跟拍蘇寶蘭，她不堪其擾拿出手機反蒐證，結果對方騎車疑似衝撞還辱罵，她報警提告，警方將男子依強制等罪嫌送辦。

蘇寶蘭與警衝突不斷上月因網路每天連載，市長黃偉哲臉書被灌爆，許多人認為她太囂張官方太軟弱；黃無奈表示，警方對處理蘇寶蘭問題訂有標準流程，都依此行事，還意有所指形容「她對法律的了解可能與法律系畢業生不相上下」，確實讓人頭痛。