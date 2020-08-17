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預拌車16公尺高國道摔落 駕駛不治

聯合報 / 記者林伯驊／高雄報導

王男昨駕駛水泥預拌車行經國道一號南下底端出口匝道時衝出護欄，從16公尺高重摔地面，預拌車全毀，王男傷重不治。 記者林伯驊／翻攝
王男昨駕駛水泥預拌車行經國道一號南下底端出口匝道時衝出護欄，從16公尺高重摔地面，預拌車全毀，王男傷重不治。 記者林伯驊／翻攝

卅二歲王姓男子昨天上午駕水泥預拌車，行經國道一號南下底端出口匝道，突失控衝過護欄，從十六公尺高架道路墜落地面，王卡在變形車頭，救出送醫不治；檢警發現預拌車當時並未超速，研判轉彎不當加上重心不穩肇禍，今天相驗並現場勘查釐清原因。

警方調查，王男家中經營建築材料行，他負責駕水泥預拌車送水泥，昨天上午到楠梓區載貨，準備送至前鎮區新生路。

昨天上午近十一點，王男行經國一南下底端往「第一、二貨櫃中心」出口匝道，該匝道微幅右彎、緩上坡，車輛突不明原因失控，先擦撞左側護欄，再整輛車翻過一點四五公尺護欄，從十六點七公尺高度墜到平面道路槽化島上。

王男駕駛水泥預拌車從16公尺高重摔地面。 記者林伯驊／翻攝
王男駕駛水泥預拌車從16公尺高重摔地面。 記者林伯驊／翻攝

目擊者聽到巨響出來查看，見車頭嚴重扭曲，喊叫卡在車內的王男已沒有反應，警、消趕抵破壞車頭將人救出，但王腦、胸出血，四肢骨折，沒有生命跡象，送醫急救無效。

匝道上沒有監視畫面，王男靠行的運輸公司派人將車載行車記錄器與影像記錄器拔回分析，初步發現預拌車進入匝道後時速降至四十幾公里，並未明顯超速。

警方說， 目前未發現有外力因素導致預拌車失控，研判是轉彎操控不當，加上車載水泥總重量達廿七噸，液態水泥搖晃致重心不穩，瞬間拉不回來；確實原因待檢方釐清。

行車記錄器 國道 建築

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