屏東神山瀑布再傳溺水 高中生溺水搶救恢復生命跡象
屏東縣霧台鄉神山瀑布，今天下午再傳溺水事故，一名就（16歲）黃姓高中生與另一名18歲的友人，從高雄一同到神山瀑布戲水，豈料卻不幸溺水事故。警消到場前，已有人將黃男救起，並持續對他施作CPR，盡管過程中一度恢復心跳，但仍未見黃恢復意識。救護人員到場，將黃男送往醫院搶救，並於傍晚恢復生命徵象，目前仍在醫院救治當中。
據了解，黃男與友人今天下午3時許，騎著機車雙載，從高雄前往屏東霧台鄉神山瀑布戲水，豈料，黃男下水後，不明原因溺水，旁人見狀，協力將黃救起，但當時他已失去意識。
民眾將黃男從水中救起後，民眾不斷對他施作CPR搶救，過程中，他一度恢復心跳，但卻未見他恢復意識，與此同時通報警消協助。警消獲報後，立刻共出動4車8人前往救援。
警消到場，隨即將黃男送醫，盡管民眾以及救護人員，不斷接續對黃施作CPR，但他皆未恢復意識，送往高雄榮民總醫院屏東分院。經醫院搶救，黃男於晚上7時許恢復生命跡象，目前在醫院治療當中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言