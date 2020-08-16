屏東神山瀑布再傳溺水 高中生溺水搶救恢復生命跡象

屏東縣霧台鄉神山瀑布，今天下午再傳溺水事故，一名就（16歲）黃姓高中生與另一名18歲的友人，從高雄一同到神山瀑布戲水，豈料卻不幸溺水事故。警消到場前，已有人將黃男救起，並持續對他施作CPR，盡管過程中一度恢復心跳，但仍未見黃恢復意識。救護人員到場，將黃男送往醫院搶救，並於傍晚恢復生命徵象，目前仍在醫院救治當中。

據了解，黃男與友人今天下午3時許，騎著機車雙載，從高雄前往屏東霧台鄉神山瀑布戲水，豈料，黃男下水後，不明原因溺水，旁人見狀，協力將黃救起，但當時他已失去意識。

民眾將黃男從水中救起後，民眾不斷對他施作CPR搶救，過程中，他一度恢復心跳，但卻未見他恢復意識，與此同時通報警消協助。警消獲報後，立刻共出動4車8人前往救援。