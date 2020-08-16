讀冊生活會員個資外洩 董事長：反服貿後飽受駭客攻擊
網路書店「TAAZE讀冊生活」疑似因會員個資外洩，一六五反詐騙諮詢專線自今年初起陸續接獲民眾報案，稱其在「TAAZE讀冊生活」消費後便遭遇詐騙，統計一月起至八月九日止，遭騙人數達二三○人，上週更高達四十五人受害，估計總財損金額達兩千兩百多萬元。對此，讀冊生活董事長張天立表示，讀冊兩個月前已跟資安公司簽約加強網站安全，針對受害會員將有補償方案，預計本周之內召開記者會說明。
張天立表示，數年前讀冊生活以鮮明立場反服貿之後，網站便成為駭客攻擊目標。讀冊為此數次找來資安高手加強網站維護，依然防不勝防。兩個月前，讀冊剛與台灣數一數二的資安公司「如梭」簽約進行網站的全面掃描與資安布局、即將完成前又再度遭受攻擊。他表示，不久前才剛發簡訊提醒會員小心受騙，沒想到還是持續有會員受騙上當。他表示，讀冊會加緊火力解決資安問題，對受害會員也會有補償方案。
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