影／一句敬酒引爆2派糾紛 桃園街頭上演砸車衝突

桃園市林姓男子日前在酒店喝酒，因向一名大哥敬酒引爆雙方口角衝突，該名大哥不爽，今天上午率22歲林姓男子同夥10多人，前往桃園區中山東路林姓男子地盤持棍棒連續砸毀5車，林男同夥立即出面制止，對方才揚長而去，警方據報趕到，今天下午陸續帶回砸車林男5人等雙方10人到案偵辦釐清案情。

警方指出，這起酒店喝酒、敬酒引爆糾紛，雙方各有兄弟參與在內，林姓男子在桃園區中山東路經營服務業，與另一夥大哥認識，卻因酒後敬酒引爆衝突鬧事，對方大哥吆喝同夥兄弟分乘7、8輛車，持棍棒下車見車就砸，造成林姓男子5輛轎車被砸，林男同夥下樓準備教訓，不料對方一夥搭車鳥獸散。

警方據報立即出動快打部隊30人趕到現場時，砸車該夥男子已逃逸，多輛車子玻璃遭砸毀，警方調閱該路監視器，掌握涉嫌犯案男子10多人，率隊男子未下車，但是警方已掌握車號，下午先後帶回涉及砸車的同夥林姓男子5人到案，另約談被砸車林姓男子5人說明案情。