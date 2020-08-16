影／北一補習班發傳單遭噴辣椒水 兩未成年少年坦承惡作劇

北一補習班今天下午2時許，在松山工農門口發傳單，馬路上突然出現兩名年輕人共騎一輛機車，經過校園門口時朝北一補習班工作人員噴灑辣椒水，10多名北一補習班人員受到辣椒水攻擊，導致眼睛刺痛，北一補習班人員趕緊到學校內清洗眼睛並就醫，北一補習班委託專人前往三張犁派出所製作筆錄，可能會提出傷害告訴，若北一不提告，警方將以社維法偵辦裁罰。

警方透過車牌，已經找到噴灑辣椒水的兩名16歲未成年少年，兩名未成年少年坦承，因為認識今天要到松山工農發傳單的員工，知道對方有發傳單的工作行程，因此才會臨時起意要惡作劇噴辣椒水，不料卻引來警方查緝。

這個月11日，建功補習班與北一補習班，在南港高工門口因為卡位問題，兩大補習班互相嗆聲，最後更大打出手；轄區警方將動手打人的補習班員工帶回偵辦。