影／扯！動手移即時攝影機還對鏡頭比YA 影像全程直播

觀光局阿里山國家風景區管理處本月6日首次發生8位遊客動手移動位於二延平觀景台的即時影像攝影機，並對鏡頭比YA、自拍，全程直播在YouTube平台上，引起一番熱議，阿管處接獲民眾反映，將影像擷取放在粉專上，期望藉此警告遊客勿破壞公物。

阿管處表示，二延平觀景台的攝影機每天下午會定時固定在觀賞夕陽的最佳位置，沒想當天下午6時許有遊客動手移動攝影機，就為讓所有人入鏡，馬上引起網路一片討論，還有民眾截圖向阿管處臉書粉專反應。

阿管處表示，二延平觀景台可側面拍到步道，但動手移動攝影機，恐造成機器破壞，本次事件雖暫不提告，但如再有類似情況，阿管處將請警察到場處理，並依破壞公物提告。