快訊

棒球／維持訓練到10月底 陳偉殷續等旅外機會

陳時中說出台灣沒有普篩的原因 醫師一聽哭笑不得

北一補習班校園發傳單 十餘人遭人噴辣椒水攻擊

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北一補習班今天下午2時許，在松山工農門口發傳單，馬路上突然出現兩名年輕人共騎一輛機車，經過校園門口時朝北一補習班工作人員噴灑辣椒水，10多名北一補習班人員受到辣椒水攻擊，導致眼睛刺痛，北一補習班人員趕緊到學校內清洗眼睛並就醫，目前已經有北一補習班的人前往三張犁派出所製作筆錄。

這個月11日，建功補習班與北一補習班，在南港高工門口因為卡位問題，兩大補習班互相嗆聲，最後更大打出手；轄區警方將動手打人的補習班員工帶回偵辦。

今天下午，北一補習班又在松山工農學校門口受到攻擊，儘管有人懷疑是敵對補習班報復，不過警方強調，目前已經鎖定噴灑辣椒水的男子身分，正在追查，是否敵對補習班所為還要進一步查證。

補習

延伸閱讀

菁英補習班爆違規 北市教局竟不知情

菁英補習班停課到月底 學生盼全額退費

菁英國際爆違規班舍！限改未過罰10萬　最重將廢立案

影／雲林補教女師施暴男童 業者：負責到底、配合調查

相關新聞

讀冊生活驚傳會員個資外洩 消費者淪為詐騙集團提款機

網路書店「TAAZE讀冊生活」疑似會員個資外洩，刑事警察局165反詐騙諮詢專線陸續接獲民眾報案，表示在「TAZZE讀冊生...

影／5層樓高！預拌車從國道垂直墜下畫面曝光 32歲司機不治

一輛水泥預拌車今天上午行經國道一號南下374.46公里處，抵達底端後，行駛出口匝道卻突然衝出護欄，直接墜落4、5層樓高度...

影／男子到大雪山未回家 今被發現陳屍雪山橋下警消吊掛遺體

楊姓男子8月13日開車到台中大雪山森林遊樂區未回家，家人報案，警消人員搜尋後，今天在雪山橋下發現楊男遺體，正吊掛上岸，並...

影／扯！動手移即時攝影機還對鏡頭比YA 影像全程直播

觀光局阿里山國家風景區管理處本月6日首次發生8位遊客動手移動位於二延平觀景台的即時影像攝影機，並對鏡頭比YA、自拍，全程...

北一補習班校園發傳單 十餘人遭人噴辣椒水攻擊

北一補習班今天下午2時許，在松山工農門口發傳單，馬路上突然出現兩名年輕人共騎一輛機車，經過校園門口時朝北一補習班工作人員...

防範發生行人死亡車禍 取締行人違規件數高於車輛違規

基隆市去年全市發生交通事故造成9名行人死亡，8人是65歲以上長者。警方持續推動護老專案，今年1到7月取締行人不依規定穿越...

鹿野今飛行傘意外幸人輕傷 因無法管同好自求多福

來自新竹縣市的柯姓及張姓飛行傘同好，兩人相約周六、日到台東鹿野進行飛行，有四年飛行經驗的張姓男子，今天下午1點多從鹿野高...

台東飛行傘疑迫降 1人輕傷送醫

台東縣海端鄉傳有飛行傘迫降意外，消防局據報前往救援，初步了解現場1男性飛行員腳部僅受割傷，意識清楚，沒有生命危險，目前救...

見網友小學生迷路街頭哭 警助返家

日前一名小學6年紀的男學生，瞞著家人與網友相約出遊，出門迷路不敢聯絡家人，只能緊張地在街上哭泣，台北市中正一警分局巡邏警...

敏感單位憲兵引誘女童拍猥褻影片 遭法辦汰除

憲兵202指揮部一名鄭姓上兵，涉及引誘女童拍攝猥褻影片，遭法辦且立即除役汰除。外傳他曾擔負蔡英文總統維安任務，憲兵指揮部...

見傷者轉院途中脫離前導車 警心急鳴笛攔阻遭記申誡

許男與妻8月12日騎機車自撞倒地受傷，先被救護車送醫治療，後由許的兒子開車載送轉院，許兒因半途心急抄捷徑未跟著前導警車走...

影／台中知名JMall變電箱起火 消費者直擊火光四濺

台中市西屯區知名美食廣場JMall昨天下午傳出變電箱起火意外，有消費者直擊變電箱短路起火過程，並以手機錄影，發布到臉書社...

熱門新聞

合康連鎖藥局疑售來源不明口罩 營運長遭到收押禁見

影／5層樓高！預拌車從國道垂直墜下畫面曝光 32歲司機不治

預拌車衝出國道墜落約5樓高 司機受困救出送醫不治

敏感單位憲兵引誘女童拍猥褻影片 遭法辦汰除

徐永明300萬謎團 檢定調借貸 5大疑點

內埔殘暴男連續棍打老翁18下致死 還縱火燒車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。