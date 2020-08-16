北一補習班校園發傳單 十餘人遭人噴辣椒水攻擊
北一補習班今天下午2時許，在松山工農門口發傳單，馬路上突然出現兩名年輕人共騎一輛機車，經過校園門口時朝北一補習班工作人員噴灑辣椒水，10多名北一補習班人員受到辣椒水攻擊，導致眼睛刺痛，北一補習班人員趕緊到學校內清洗眼睛並就醫，目前已經有北一補習班的人前往三張犁派出所製作筆錄。
這個月11日，建功補習班與北一補習班，在南港高工門口因為卡位問題，兩大補習班互相嗆聲，最後更大打出手；轄區警方將動手打人的補習班員工帶回偵辦。
今天下午，北一補習班又在松山工農學校門口受到攻擊，儘管有人懷疑是敵對補習班報復，不過警方強調，目前已經鎖定噴灑辣椒水的男子身分，正在追查，是否敵對補習班所為還要進一步查證。
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