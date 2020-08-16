讀冊生活驚傳會員個資外洩 消費者淪為詐騙集團提款機

網路書店「TAAZE讀冊生活」疑似會員個資外洩，刑事警察局165反詐騙諮詢專線陸續接獲民眾報案，表示在「TAZZE讀冊生活」消費後遭遇詐騙，今年1月1日累計至8月9日止，被騙人數已達到230人，上星期更一口氣有45人（占總比19.5%）受騙，統計財損金額達新台幣2200萬餘元。

令人訝異的是，讀冊生活從去年起，就已經有消費者因為個資外洩遭詐騙集團詐騙，同時消費者並不是遇到新興詐騙手法，只是老舊詐騙手法再更新，詐騙集團根據讀冊生活洩露的個資打電話給消費者，冒充網站及銀行客服身分，誘導民眾操作網路銀行或ATM把錢轉給歹徒，將民眾當作提款機來提領。

根據警方案件，新北市1名35歲許姓教師日前在網路書店「TAAZE讀冊生活」購買書籍花費930元，不久接到客服人員的詐騙電話，歹徒表示因工作人員疏失致系統將誤設為分期付款，且被連續扣繳12個月，所以要協助取消訂單設定，隨後假冒銀行客服指示教師操作網路銀行或ATM解除付款，並誆騙只要配合即可取消扣款，教師不疑有他依照歹徒指示操作網路銀行APP，不斷把帳戶內的錢都匯給詐騙集團，直到戶頭存款殆盡才發現受騙，總共損失新台幣79萬餘元。

刑事局指出，165反詐騙諮詢專線，每星期都會公布高風險網路賣場名單，網路書店「TAAZE讀冊生活」疑因持續發生消費者個資外洩情形，上星期高達45名民眾報案受騙，躍居解除分期付款詐騙排行榜首，讀冊生活在資安防護上出現漏洞，警方呼籲民眾應慎選資安防護機制完善的優良電商，以保障自身財產安全。

據了解，警方其實已經不斷提醒讀冊生活，在資安維護上有外洩可能，導致消費者不斷詐騙，同時警方也提供例如電腦資料中，遮蔽電話號碼的建議，但仍有消費者因個資外洩被騙。