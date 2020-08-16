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讀冊生活驚傳會員個資外洩 消費者淪為詐騙集團提款機

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

網路書店「TAAZE讀冊生活」疑似會員個資外洩，刑事警察局165反詐騙諮詢專線陸續接獲民眾報案，表示在「TAZZE讀冊生活」消費後遭遇詐騙，今年1月1日累計至8月9日止，被騙人數已達到230人，上星期更一口氣有45人（占總比19.5%）受騙，統計財損金額達新台幣2200萬餘元。

令人訝異的是，讀冊生活從去年起，就已經有消費者因為個資外洩遭詐騙集團詐騙，同時消費者並不是遇到新興詐騙手法，只是老舊詐騙手法再更新，詐騙集團根據讀冊生活洩露的個資打電話給消費者，冒充網站及銀行客服身分，誘導民眾操作網路銀行或ATM把錢轉給歹徒，將民眾當作提款機來提領。

根據警方案件，新北市1名35歲許姓教師日前在網路書店「TAAZE讀冊生活」購買書籍花費930元，不久接到客服人員的詐騙電話，歹徒表示因工作人員疏失致系統將誤設為分期付款，且被連續扣繳12個月，所以要協助取消訂單設定，隨後假冒銀行客服指示教師操作網路銀行或ATM解除付款，並誆騙只要配合即可取消扣款，教師不疑有他依照歹徒指示操作網路銀行APP，不斷把帳戶內的錢都匯給詐騙集團，直到戶頭存款殆盡才發現受騙，總共損失新台幣79萬餘元。

刑事局指出，165反詐騙諮詢專線，每星期都會公布高風險網路賣場名單，網路書店「TAAZE讀冊生活」疑因持續發生消費者個資外洩情形，上星期高達45名民眾報案受騙，躍居解除分期付款詐騙排行榜首，讀冊生活在資安防護上出現漏洞，警方呼籲民眾應慎選資安防護機制完善的優良電商，以保障自身財產安全。

據了解，警方其實已經不斷提醒讀冊生活，在資安維護上有外洩可能，導致消費者不斷詐騙，同時警方也提供例如電腦資料中，遮蔽電話號碼的建議，但仍有消費者因個資外洩被騙。

警方再次呼籲，詐騙集團會透過駭盜民眾網路交易資料，假冒網站及銀行客服人員來電行騙，並且會把來電顯示竄改為真正的銀行客服專線號碼，藉此取信被害人，民眾接到陌生電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構就輕信對方身分，聽到「誤設分期付款」、「重複扣款」、「連續扣款」、「需配合操作ATM或網路銀行」協助「取消交易」、「解除設定」等詐騙關鍵字就要提高警覺，再次強調ATM及網路銀行都沒有任何解除扣款或取消訂單功能，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

警方指出讀冊生活疑因個資外洩，發生多起詐騙。圖／記者廖炳棋翻攝
警方指出讀冊生活疑因個資外洩，發生多起詐騙。圖／記者廖炳棋翻攝

詐騙集團 個資 資安

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