防範發生行人死亡車禍 取締行人違規件數高於車輛違規

基隆市去年全市發生交通事故造成9名行人死亡，8人是65歲以上長者。警方持續推動護老專案，今年1到7月取締行人不依規定穿越車道件數，已超過去年全年件數，但仍有6名行人因事故死亡，2人是長者，呼籲行人不要違規穿越道路，駕駛人則要減速慢行，共同保障交通安全。

基隆市警察局交通警察隊統計，2017年行人交通事故死亡11人，高齡者占10人。2018年行人交通事故死亡12人，高齡者9人。去年共發生621件行人事故，造成9人死亡，高齡者8人，另有557人受傷。今年1到7月行人事故共290件，已造成6人死亡，高齡者2人，另有268人受傷。

警方分析行人事故發生原因，包括未依規定走行人穿越道（斑馬線）、天橋或地下道；在禁止穿越、劃有分向限制線或分隔島路段，任意穿越道路；以及未依號誌指示或交通指揮人員指揮前進，穿越道路未注意左右來車等。

警方表示，馬路如虎口，用路人應把握「慢、看、停」原則，員警將持續取締車輛未禮讓行人及行人違規。去年全年取締汽車行經行人穿越道不禮讓行人共507件，今年1到7月共168件。去年取締行人不依規定穿越車道共675件，今年1到7月已達837件，高於去年全年24%。

基隆市警二分局信六路派出所警員日前在信二路段執行路檢勤務，看到2名長者違規穿越馬路，出面告發，依道路交通管理處罰條例可罰300元。