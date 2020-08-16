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鹿野今飛行傘意外幸人輕傷 因無法管同好自求多福

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導

來自新竹縣市的柯姓及張姓飛行傘同好，兩人相約周六、日到台東鹿野進行飛行，有四年飛行經驗的張姓男子，今天下午1點多從鹿野高台起飛後，突然無風，他被迫降落在海端鄉加典溪床上，因溪床上都是石礫，張因此扭傷右腳踝，同行柯姓男子報案，由台東縣消防局關山分隊出動警消、義消將張姓男子送慈濟關山分院治療。

觀光局花東縱谷國家風景區管理處秘書伍哲宏表示，兩人是否從縱管處維護的飛行場起飛，還要調查，如果不是從縱管處的飛行場起飛，縱管處實在無法可管，另外，台東縣政府至今未制定飛行傘運動相關的管理自治條例與規範，很難對今天的事故進行處置。

張姓男子說，台東縣的氣候及地理條件，最適合飛行傘飛行，因氣流最穩定，滯空飛行時間最久，上周柯姓同好從鹿野高台一路往北飛到花蓮志學，飛了100多公里，讓他非常羨慕，他就跟柯姓男子相約利用周休二日，來台東露營從事飛行傘飛行運動。

張姓及柯姓男子表示，兩人起飛後，風勢不錯，一路往北飛到海端鄉加拿村上空，因突然無風，兩人被迫降落加拿國小後方的加典溪床上，其中張姓男子扭傷右腳踝。

來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供
來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供
來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供
來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供
來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供
來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供
來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供
來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供
來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供
來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供
來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供
來自新竹的張姓飛行傘玩家今天下午1點多起飛後，突然無風，緊急降落在海端鄉山區的加典溪床上，扭傷右腳踝，求助送醫。圖／讀者提供

台東 飛行傘 國家風景區

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