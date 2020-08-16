「TAAZE讀冊生活」疑個資外洩 230人受騙逾2千萬

「解除分期付款」詐騙老招不斷，刑事局今天表示，網路書店「TAAZE讀冊生活」疑因會員個資外洩，1月至8月9日止達230人受騙，財損逾新台幣2200萬元，提醒民眾多加留意。

刑事局今天發布新聞稿表示，「TAAZE讀冊生活」疑似因會員個資外洩，165反詐騙諮詢專線自今年初起陸續接獲民眾報案，稱其在「TAAZE讀冊生活」消費後便遭遇詐騙，統計今年1月起至8月9日止，遭騙人數達230人，上週更高達45人（占總比19.5%）受害，估計總財損金額達2200萬餘元。

其中，新北市1名35歲許姓教師日前在「TAAZE讀冊生活」花費930元購書，隨後便接到佯裝客服人員的詐騙電話，歹徒稱因工作人員疏失而導致購書系統誤設為分期付款、且要連扣12個月，所以要協助許姓教師取消訂單設定。

不疑有他的許姓教師為取消扣款，便依歹徒指示操作網路銀行APP解除付款，結果竟是不斷將自己帳戶內的錢匯給詐騙集團，直到戶頭存款殆盡，許姓教師才發現受騙，總財損79萬餘元。

刑事局指出，上述詐騙手法其實是老招再更新，詐騙集團按圖索驥打電話給消費者，冒充網站及銀行客服身分，誘導民眾操作網路銀行或ATM把錢轉給歹徒，將民眾當作提款機來提領。

根據165反詐騙諮詢專線每週公布的高風險網路賣場名單，刑事局說，「TAAZE讀冊生活」疑因持續發生消費者個資外洩情形，上週高達45名民眾報案受騙，躍居解除分期付款詐騙排行之首，顯然在資安防護上出現漏洞，呼籲民眾應慎選資安防護機制完善的優良電商，以保障自身財產安全。