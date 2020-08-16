見網友小學生迷路街頭哭 警助返家
日前一名小學6年紀的男學生，瞞著家人與網友相約出遊，出門迷路不敢聯絡家人，只能緊張地在街上哭泣，台北市中正一警分局巡邏警員發現後，趕緊將他帶回派出所並聯繫家屬，家人一看到兒子後好氣又好笑，一邊責備孩子不懂事，也不斷向警方道謝，感激警方協助。
博愛路派出所警員周芷妮及蔡宗翰，日前擔服巡邏勤務時，看見一名男童蹲在路邊情緒激動放聲大哭，兩人立即上前關心，安撫男童情緒。
警方溫情詢問，才知道男童年僅12歲，就讀小學6年級，他與網友相約要出門遊玩，卻因為怕被家人阻止，所以趁午睡時間偷偷溜出門，並沒有告知家人；聚會結束後，網友因為要補習因此自行離去，男童不認識路，又怕被家人責罵不敢聯絡家人，手足無措一時情緒激動，才會在路旁嚎啕大哭。
周、蔡二員先是耐心安撫男童的情緒，男童這才放下戒心，不再哭泣。員警為防男童中暑，先將男童帶回派出所稍作休息、補充水分，並聯絡男童家人將其帶回。
警方呼籲，社交軟體盛行，暑假期間更應隨時注意孩童的交友狀況以及行蹤；民眾如果在街上遇到走失兒童或有異常的狀況，也可立即撥打110報案專線請求協助。
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